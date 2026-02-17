Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США обговорять з Угорщиною та Словаччиною відмову від російського газу — Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати розпочнуть переговори з Угорщиною та Словаччиною про припинення закупівлі російських енергоносіїв.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

За словами Рубіо, Вашингтон планує провести консультації з цими країнами та обговорити необхідні кроки для зменшення залежності від російського газу.

"Ми проведемо з ними переговори та обговоримо необхідні кроки", - наголосив держсекретар США.

Водночас Рубіо не уточнив деталей майбутніх зустрічей, проте наголосив, що Угорщина та Словаччина є дружніми до США державами й підтримують співпрацю з Вашингтоном.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес