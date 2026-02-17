США обговорять з Угорщиною та Словаччиною відмову від російського газу — Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати розпочнуть переговори з Угорщиною та Словаччиною про припинення закупівлі російських енергоносіїв.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

За словами Рубіо, Вашингтон планує провести консультації з цими країнами та обговорити необхідні кроки для зменшення залежності від російського газу.

"Ми проведемо з ними переговори та обговоримо необхідні кроки", - наголосив держсекретар США.

Водночас Рубіо не уточнив деталей майбутніх зустрічей, проте наголосив, що Угорщина та Словаччина є дружніми до США державами й підтримують співпрацю з Вашингтоном.