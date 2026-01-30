Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп дозволив запровадження мит на постачання нафти до Куби.

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у зв'язку з загрозою з боку Куби та встановив порядок введення мит на товари з країн, які продають або іншим чином постачають тій нафту. Відповідний указ опублікований в ніч на п'ятницю 30 січня на сайті Білого дому.

Документ дозволяє США вводити додаткові мита на імпорт з будь-якої країни, яка прямо або опосередковано постачає нафту Кубі. При цьому передбачається скасування мит, якщо уряд Куби або іншої іноземної країни "вживе заходів" або узгодить дії зі США.


"Куба об'єднується з ворожими країнами до США"

Як ідеться в указі, політика та "дії уряду Куби становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

Зокрема, зазначається, що влада Куби "об'єднується з численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб'єктами, що вороже налаштовані до США, включаючи уряди РФ, КНР, Ірану, ХАМАС та Хезболлу, а також надає їм підтримку".

"На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку США", - зазначили в документі.

Крім того, наголошується, що Куба надає притулок транснаціональним терористичним угрупованням, підтримує тероризм та дестабілізує регіон через міграцію та насильство, а також переслідує та катує своїх політичних опонентів.


Reuters: Риторика США на адресу Куби помітно посилилася

Риторика США на адресу Куби помітно посилилася за останні тижні, зазначало раніше агентство Reuters.

"Тиск Трампа на Кубу є останнім витком ескалації в його прагненні змусити регіональні держави діяти відповідно до позиції Сполучених Штатів, - констатували журналісти. - Воно підкреслює серйозність амбіцій адміністрації Трампа домогтися домінування в Західній півкулі".

Погрози Трампа щодо Куби

11 січня Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що Куба "багато років жила за рахунок великого обсягу нафти і грошей з Венесуели", забезпечуючи в обмін "послуги безпеки" Уго Чавесу, який обіймав пост президента південноамериканської країни з 1999 по 2013 роки, і Ніколасу Мадуро - правителю Венесуели, якого спецназ армії США захопив 3 січня.

За його словами, тепер ситуація зміниться: "Більше на Кубу не надходитимуть ні нафта, ні гроші - нуль" . "Я наполегливо рекомендую їм (владі Куби. - Ред.) укласти угоду (зі США), поки не пізно", - пригрозив Трамп, не уточнивши, яку саме угоду має на увазі, і не розкривши ймовірні наслідки.

Влада Куби обурено відреагувала на заяви Трампа. "Куба не отримує і ніколи не отримувала грошової або матеріальної винагороди за послуги з забезпечення безпеки, надані будь-якій країні", - зазначив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у соцмережі X того ж дня.

Президент країни Мігель Діас-Канель у свою чергу підкреслив, що Куба - "вільна, незалежна і суверенна країна". "Ніхто не диктує нам, що робити", - написав він у X. "Ті, хто перетворює все на бізнес, навіть людські життя, не мають права вказувати Кубі на що-небудь, абсолютно ні на що", - додав він.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Куба
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8483
  0,0794
 0,19
EUR
 1
 51,2423
  0,0137
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7600  0,01 0,02 42,7900  0,01 0,02
EUR 51,0420  0,14 0,28 51,0570  0,15 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес