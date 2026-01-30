Трамп дозволив запровадження мит на постачання нафти до Куби.

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у зв'язку з загрозою з боку Куби та встановив порядок введення мит на товари з країн, які продають або іншим чином постачають тій нафту. Відповідний указ опублікований в ніч на п'ятницю 30 січня на сайті Білого дому .

Документ дозволяє США вводити додаткові мита на імпорт з будь-якої країни, яка прямо або опосередковано постачає нафту Кубі. При цьому передбачається скасування мит, якщо уряд Куби або іншої іноземної країни "вживе заходів" або узгодить дії зі США.

"Куба об'єднується з ворожими країнами до США"

Як ідеться в указі, політика та "дії уряду Куби становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

Зокрема, зазначається, що влада Куби "об'єднується з численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб'єктами, що вороже налаштовані до США, включаючи уряди РФ, КНР, Ірану, ХАМАС та Хезболлу, а також надає їм підтримку".

"На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку США", - зазначили в документі.

Крім того, наголошується, що Куба надає притулок транснаціональним терористичним угрупованням, підтримує тероризм та дестабілізує регіон через міграцію та насильство, а також переслідує та катує своїх політичних опонентів.

Reuters: Риторика США на адресу Куби помітно посилилася

Риторика США на адресу Куби помітно посилилася за останні тижні, зазначало раніше агентство Reuters.

"Тиск Трампа на Кубу є останнім витком ескалації в його прагненні змусити регіональні держави діяти відповідно до позиції Сполучених Штатів, - констатували журналісти. - Воно підкреслює серйозність амбіцій адміністрації Трампа домогтися домінування в Західній півкулі".

Погрози Трампа щодо Куби

11 січня Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що Куба "багато років жила за рахунок великого обсягу нафти і грошей з Венесуели", забезпечуючи в обмін "послуги безпеки" Уго Чавесу, який обіймав пост президента південноамериканської країни з 1999 по 2013 роки, і Ніколасу Мадуро - правителю Венесуели, якого спецназ армії США захопив 3 січня.

За його словами, тепер ситуація зміниться: "Більше на Кубу не надходитимуть ні нафта, ні гроші - нуль" . "Я наполегливо рекомендую їм (владі Куби. - Ред.) укласти угоду (зі США), поки не пізно", - пригрозив Трамп, не уточнивши, яку саме угоду має на увазі, і не розкривши ймовірні наслідки.

Влада Куби обурено відреагувала на заяви Трампа. "Куба не отримує і ніколи не отримувала грошової або матеріальної винагороди за послуги з забезпечення безпеки, надані будь-якій країні", - зазначив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у соцмережі X того ж дня.

Президент країни Мігель Діас-Канель у свою чергу підкреслив, що Куба - "вільна, незалежна і суверенна країна". "Ніхто не диктує нам, що робити", - написав він у X. "Ті, хто перетворює все на бізнес, навіть людські життя, не мають права вказувати Кубі на що-небудь, абсолютно ні на що", - додав він.



