Фінансові новини
- |
- 30.01.26
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
США скасовують сертифікацію канадських літаків, Трамп погрожує 50% митами.
10:58 30.01.2026 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон анулював сертифікацію всіх канадських літаків. Він пригрозив запровадити мита, якщо Оттава не перегляне відмову в сертифікації американських бізнес-джетів Gulfstream.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.
Він пише, що через те, що Канада "неправомірно, незаконно і наполегливо" відмовляється сертифікувати реактивні літаки Gulfstream 500, 600, 700 і 800 - "одні з найвидатніших і найбільш технологічно досконалих" у світі, США вживають заходів у відповідь.
"Ми скасовуємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express і всіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream, велика американська компанія, не отримає повну сертифікацію, як це мало бути зроблено багато років тому", - пише Трамп.
Лідер США додав, що Канада фактично забороняє продаж продукції Gulfstream у країні шляхом цього ж процесу сертифікації. У разі, якщо ситуація так і не вирішиться, на канадські літаки буде накладено мита.
"Якщо з якоїсь причини цю ситуацію не буде негайно виправлено, я стягуватиму з Канади 50% митний збір з усіх літаків, що продаються в Сполучені Штати Америки", - резюмував Трамп.
Тим часом Bloomberg пише, що поки незрозуміло, наскільки серйозну загрозу становить заява Трампа для канадських літаків, які вже перебувають в експлуатації в американських авіакомпаній.
Зокрема, регіональні літаки серії CRJ компанії Bombardier широко використовуються американськими перевізниками. За даними American Airlines Group, у 2025 році в регіональному флоті компанії налічувалося близько 200 літаків CRJ.
Крім того, до кінця 2024 року регіональні партнери Delta Air Lines експлуатували понад 150 літаків CRJ.
Як пише Bloomberg, ці дії Трампа є останнім етапом ескалації торговельної напруженості з одним із найбільших торговельних партнерів США, зокрема й нещодавня погроза запровадити 100% мито на канадські товари, якщо країна укладе торговельну угоду з Китаєм.
Пізніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава не має наміру укласти угоду про вільну торгівлю з Китаєм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Французький президент пояснив Зеленському, чому доведеться відпустити «тіньовий» танкер РФ.
|Трамп дозволив запровадження мит на постачання нафти до Куби.
|Дрони-перехоплювачі з автопілотом і ШІ: нова розробка з Британії.
|American Airlines готується відновити польоти до Венесуели після шести років паузи.
|Гутерріш: принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму й Донбасу.
|США скасовують сертифікацію канадських літаків, Трамп погрожує 50% митами.
Бізнес
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів