США скасовують сертифікацію канадських літаків, Трамп погрожує 50% митами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон анулював сертифікацію всіх канадських літаків. Він пригрозив запровадити мита, якщо Оттава не перегляне відмову в сертифікації американських бізнес-джетів Gulfstream.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.

Він пише, що через те, що Канада "неправомірно, незаконно і наполегливо" відмовляється сертифікувати реактивні літаки Gulfstream 500, 600, 700 і 800 - "одні з найвидатніших і найбільш технологічно досконалих" у світі, США вживають заходів у відповідь.

"Ми скасовуємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express і всіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream, велика американська компанія, не отримає повну сертифікацію, як це мало бути зроблено багато років тому", - пише Трамп.

Лідер США додав, що Канада фактично забороняє продаж продукції Gulfstream у країні шляхом цього ж процесу сертифікації. У разі, якщо ситуація так і не вирішиться, на канадські літаки буде накладено мита.

"Якщо з якоїсь причини цю ситуацію не буде негайно виправлено, я стягуватиму з Канади 50% митний збір з усіх літаків, що продаються в Сполучені Штати Америки", - резюмував Трамп.

Тим часом Bloomberg пише, що поки незрозуміло, наскільки серйозну загрозу становить заява Трампа для канадських літаків, які вже перебувають в експлуатації в американських авіакомпаній.

Зокрема, регіональні літаки серії CRJ компанії Bombardier широко використовуються американськими перевізниками. За даними American Airlines Group, у 2025 році в регіональному флоті компанії налічувалося близько 200 літаків CRJ.

Крім того, до кінця 2024 року регіональні партнери Delta Air Lines експлуатували понад 150 літаків CRJ.

Як пише Bloomberg, ці дії Трампа є останнім етапом ескалації торговельної напруженості з одним із найбільших торговельних партнерів США, зокрема й нещодавня погроза запровадити 100% мито на канадські товари, якщо країна укладе торговельну угоду з Китаєм.

Пізніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава не має наміру укласти угоду про вільну торгівлю з Китаєм.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Канада
 

