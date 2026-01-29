Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту"

Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має містити особливо жорсткі заходи щодо суден "тіньового флоту" РФ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Барро виступив за жорсткі санкції проти "тіньового флоту" Росії.

"Неодноразові удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі свідчать про те, що Владімір Путін досі не готовий добросовісно розпочати переговори, які призведуть до припинення вогню та міцного миру. Саме тому ми продовжуємо нашу роботу над тим, щоб 20-й пакет санкцій проти Росії був таким же потужним, як 18-й та 19-й, з особливо жорсткими заходами... щодо тіньового флоту", - заявив Барро.

Він повідомив, що, зокрема, очікує, що у 20-й пакет санкцій проти РФ увійде "заборона на будь-які морські послуги, щоб запобігти переміщенню суден "тіньового флоту".

Як повідомляла "Європейська правда", 28 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нові санкції ЄС продовжать зусилля, спрямовані на обмеження діяльності "тіньового флоту" РФ.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7689
  0,1874
 0,44
EUR
 1
 51,2286
  0,0011
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5595  0,07 0,17 43,1459  0,08 0,19
EUR 50,8809  0,01 0,02 51,7123  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9400  0,12 0,28 42,9700  0,12 0,28
EUR 51,4034  0,18 0,35 51,4179  0,17 0,32

