27.01.26
- 09:18
RSS
Світові ринки відреагували шоком на обвал японських облігацій — Bloomberg.
08:53 27.01.2026 |
Світові ринки перебувають у стані шоку після масштабного розпродажу японських облігацій минулого тижня. У коментарях дедалі частіше лунає думка, що епоха японської стабільності залишилася в минулому, пише Bloomberg.
Стрибок прибутковості японських облігацій на 0,25 в.п. стався за одну сесію, тоді як раніше в Японії такі зміни займали "тижні, а іноді й місяці", сказав у коментарі для Bloomberg Прамол Дхаван, керуючий фондами в Pacific Investment.
Зростання прибутковості японських облігацій пов'язано з новою політикою прем'єрки Санае Такаїчі, яка просуває плани значного фіскального стимулювання та зниження податків, що може призвести до подальшого збільшення й без того високого державного боргу, що вже становить 230% від ВВП.
У результаті інвестори підвищують дохідність облігацій до рівнів, які раніше здавалися неможливими, - понад 4% для державних паперів з найдовшим строком погашення.
Ще серйознішим довгостроковим викликом для світових ринків є те, що вищі ставки всередині країни можуть спонукати японських інвесторів повертати свої гроші на батьківщину. Близько $5 трильйонів капіталу Японії розміщено за кордоном - не рахуючи єн, позичених іноземними фондами для інвестування у фінансові активи по всьому світу.
Такий ризик штовхає вгору відсоткові ставки і в інших країнах: США, Великій Британії й Німеччині.
Міністр фінансів США Скотт Бессент навіть зателефонував своїй японській колезі Сацукі Катаямі, щоб повідомити, що цей розпродаж відчутно вдарив по американських ринках.
