Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світові ринки відреагували шоком на обвал японських облігацій — Bloomberg.

Світові ринки перебувають у стані шоку після масштабного розпродажу японських облігацій минулого тижня. У коментарях дедалі частіше лунає думка, що епоха японської стабільності залишилася в минулому, пише Bloomberg.

Стрибок прибутковості японських облігацій на 0,25 в.п. стався за одну сесію, тоді як раніше в Японії такі зміни займали "тижні, а іноді й місяці", сказав у коментарі для Bloomberg Прамол Дхаван, керуючий фондами в Pacific Investment.

Зростання прибутковості японських облігацій пов'язано з новою політикою прем'єрки Санае Такаїчі, яка просуває плани значного фіскального стимулювання та зниження податків, що може призвести до подальшого збільшення й без того високого державного боргу, що вже становить 230% від ВВП.

У результаті інвестори підвищують дохідність облігацій до рівнів, які раніше здавалися неможливими, - понад 4% для державних паперів з найдовшим строком погашення.

Ще серйознішим довгостроковим викликом для світових ринків є те, що вищі ставки всередині країни можуть спонукати японських інвесторів повертати свої гроші на батьківщину. Близько $5 трильйонів капіталу Японії розміщено за кордоном - не рахуючи єн, позичених іноземними фондами для інвестування у фінансові активи по всьому світу.

Такий ризик штовхає вгору відсоткові ставки і в інших країнах: США, Великій Британії й Німеччині.

Міністр фінансів США Скотт Бессент навіть зателефонував своїй японській колезі Сацукі Катаямі, щоб повідомити, що цей розпродаж відчутно вдарив по американських ринках.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1253
  0,0138
 0,03
EUR
 1
 51,0647
  0,4108
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8419  0,03 0,07 43,4505  0,00 0,00
EUR 50,5976  0,32 0,63 50,9033  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9600  0,15 0,35 43,0100  0,13 0,30
EUR 51,0320  0,40 0,80 51,0872  0,44 0,86

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес