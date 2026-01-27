Фінансові новини
Бабіш зробив остаточну заяву щодо можливого продажу літаків Україні.
09:22 26.01.2026
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш остаточно відкинув можливість продажу Україні чеських літаків L-159.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське видання Idnes.
Питання можливого продажу Україні легких штурмовиків L-159 стало темою політичних дебатів у Чехії протягом останніх кількох тижнів.
Чеський прем'єр-міністр назвав ці суперечки "штучно створеними" та заявив, що питання є закритим.
"Немає L-159 і не буде L-159. Це закрите питання", - сказав Бабіш.
Глава уряду також розкритикував начальника Генштабу чеських Збройних Сил Карела Ржеку. Той напередодні заявив, що постачання Україні літаків є можливим, адже не зашкодить обороноздатності Чехії.
Про те, що ці штурмовики необхідні армії, заявляв міністр оборони Яромір Зуна. Цим він аргументував відмову уряду від продати літаки Києву.
Президент Чехії Петр Павел, який минулого тижня відвідав Україну, заявив, що можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості країни.
Прем'єр-міністр Андрей Бабіш тоді стверджував, що ця дискусія "не має сенсу", адже попередній уряд так само виступав проти продажу літаків України.
