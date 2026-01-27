У Данії стрімко зросла кількість користувачів застосунків для бойкоту товарів зі США.

У Данії набирає обертів споживчий бойкот американських брендів - данці дедалі частіше користуються мобільними застосунками, які дозволяють сканувати товари та бачити, чи пов'язані вони зі США, і підказують альтернативи.

Про це пвіодомляє агентство Bloomberg.

Найпомітніший приклад - застосунок UdenUSA ("Без США"), який після загострення суперечки навколо Гренландії різко піднявся в рейтингах завантажень у данському App Store.

Механіка проста: частина товарів отримує "зелене" підтвердження, а американські - "червоний хрестик", як сигнал "не купуй". За словами співзасновника UdenUSA, ідея в тому, щоб дати людям інструмент "показати позицію" через щоденні покупки.

Хоч Данія невелика, і такий бойкот навряд чи радикально вдарить по експорту США, сама хвиля популярності UdenUSA та схожих застосунків (зокрема Made O'Meter/NonUSA) демонструє, наскільки нервово в Європі сприйняли заяви Трампа про Гренландію та тарифні погрози.

Політичне роздратування виходить за межі соцмереж: навіть данські праві політики публічно критикували таку риторику - аж до гучного інциденту в Європарламенті, де датського депутата зупинили після нецензурного звернення до Трампа.

Паралельно з "побутовим" бойкотом з'являються й символічні кроки інвесторів. Данський пенсійний фонд AkademikerPension заявив, що планує вийти зі своїх вкладень у держоблігації США (близько $100 млн), пояснюючи це фінансовими ризиками, але визнаючи, що напруга між США та Європою зробила рішення "легшим".