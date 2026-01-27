Фінансові новини
- |
- 27.01.26
- |
- 08:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Данії стрімко зросла кількість користувачів застосунків для бойкоту товарів зі США.
09:06 26.01.2026 |
У Данії набирає обертів споживчий бойкот американських брендів - данці дедалі частіше користуються мобільними застосунками, які дозволяють сканувати товари та бачити, чи пов'язані вони зі США, і підказують альтернативи.
Про це пвіодомляє агентство Bloomberg.
Найпомітніший приклад - застосунок UdenUSA ("Без США"), який після загострення суперечки навколо Гренландії різко піднявся в рейтингах завантажень у данському App Store.
Механіка проста: частина товарів отримує "зелене" підтвердження, а американські - "червоний хрестик", як сигнал "не купуй". За словами співзасновника UdenUSA, ідея в тому, щоб дати людям інструмент "показати позицію" через щоденні покупки.
Хоч Данія невелика, і такий бойкот навряд чи радикально вдарить по експорту США, сама хвиля популярності UdenUSA та схожих застосунків (зокрема Made O'Meter/NonUSA) демонструє, наскільки нервово в Європі сприйняли заяви Трампа про Гренландію та тарифні погрози.
Політичне роздратування виходить за межі соцмереж: навіть данські праві політики публічно критикували таку риторику - аж до гучного інциденту в Європарламенті, де датського депутата зупинили після нецензурного звернення до Трампа.
Паралельно з "побутовим" бойкотом з'являються й символічні кроки інвесторів. Данський пенсійний фонд AkademikerPension заявив, що планує вийти зі своїх вкладень у держоблігації США (близько $100 млн), пояснюючи це фінансовими ризиками, але визнаючи, що напруга між США та Європою зробила рішення "легшим".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
|Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Вступ України до ЄС у найближчий рік закладений у плані завершення війни — Вучич.
|Бабіш зробив остаточну заяву щодо можливого продажу літаків Україні.
|У Данії стрімко зросла кількість користувачів застосунків для бойкоту товарів зі США.
|WSJ: США отримували дані про ядерну програму Китаю від заступника Сі Цзіньпіна.
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|РФ хоче розподілити електрику Запорізької АЕС між собою та Україною — Politico.
Бізнес
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%