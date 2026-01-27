РФ хоче розподілити електрику Запорізької АЕС між собою та Україною — Politico.

Переговори між делегаціями України та РФ в Абу-Дабі переважно були сконцентровані на економічних питаннях.

Про це заявили американські чиновники, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, українські та російські посадовці зустрінуться наступного тижня в Абу-Дабі для нового раунду мирних переговорів. Також стверджується, що "два дні зустрічей цього тижня не дали конкретних результатів".

"Значна частина переговорів цього тижня була зосереджена на економіці, а також на питанні, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію, яку окупували російські війська. Угоди не було досягнуто, але прагнення, яке підтримує Москва, полягає в тому, щоб Україна та Росія розподілили виробництво електроенергії з цієї станції, яка є найбільшою в Європі.

Офіційної інформації щодо обговорення питання ЗАЕС наразі немає.