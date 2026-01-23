Фінансові новини
США захищають Гренландію, а отже можуть претендувати на її ресурси — Венс.
14:49 23.01.2026 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати вже забезпечують неявний захист Гренландії, а тому повинні брати участь у розподілі її ресурсів через стратегічне значення острова.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Newsmax, повідомляє "Європейська правда".
У середу президент США Дональд Трамп оголосив про створення "рамки" для угоди щодо Гренландії після переговорів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Давосі.
Трамп розкрив лише деякі деталі угоди, зокрема зазначивши, що вона включатиме доступ до прав на видобуток корисних копалин для США та їхніх європейських союзників, а також співпрацю в області системи протиракетної оборони "Золотий щит".
"Ми хочемо брати участь в розподілі багатств цієї прекрасної території з великою кількістю корисних копалин і ресурсів, які ми в основному захищаємо", - сказав Венс.
За його словами, саме військова міць США, а не Данії, стримує іноземну агресію в арктичному регіоні, який включає Гренландію.
"Що стримує Росію або Китай від вторгнення в Гренландію? Міць Данії? Як би я не любив Данію, ні. Це міць Сполучених Штатів Америки", - переконаний віцепрезидент США.
Венс заявив, що контроль над Арктикою має вирішальне значення для протиракетної оборони і національної безпеки США.
"Якщо ви поставите собі питання, що станеться, якщо, не дай Боже, якась іноземна країна запустить міжконтинентальну балістичну ракету по Сполучених Штатах Америки, то вся наша система протиракетної оборони може бути дестабілізована, якщо ви не контролюєте Арктику", - додав він.
Венс відкинув критику з боку європейських лідерів як політичну позицію, заявивши, що їх публічна незгода не відображає приватних розмов.
"Вони однозначно кажуть "ні" публічно, але чи дійсно вони однозначно кажуть "ні" приватно? Абсолютно ні", - сказав Венс.
За його словами, підхід адміністрації Трампа базується на реалізмі, а не на ворожості до Європи.
"Насправді ми любимо Європу. Ми так любимо Європу, що фактично вимагаємо від них того, що їхнє власне керівництво відмовляється робити, а саме - дбати про себе і діяти більш розумно", - підкреслив Венс.
Варто зазначити, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила "червоні лінії" угоди зі США щодо Гренландії: статус суверенної держави не обговорюється.
