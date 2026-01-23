Авторизация

Рекордне падіння: видобуток нафти в Росії досяг мінімуму за 16 років.

Виробництво нафти в Росії за підсумками 2025 року скоротилося на 512 млн тонн. Нафтовидобуток падає третій рік поспіль: 2024 року він становив 516 млн тонн, 2023 року - 530 млн тонн, а 2022 року - 535 млн тонн

Як повідомив віцепрем'єр РФ Александр Новак, таким чином обсяги виробництва нафти стали найнижчими з 2009 року: тоді Росія качала 494,2 млн тонн. Навіть у кризу пандемії коронавірусу, 2020 року, видобуток був трохи більшим - 512,7 млн ​​тонн, передає The Moscow Times.

У план на рік російський уряд закладав збільшення видобутку до 520 млн тонн. Видобувати більше Росії дозволяла й угода ОПЕК+, у рамках якої російська квота зросла з 8,98 млн до 9,57 млн барелів на добу.

Проте фактично на кінець року нафтовики РФ качали лише 9,33 млн барелів на добу, а в грудні замість збільшення видобуток несподівано і різко почав падати - на 250 тис. барелів на день.


Нафтові проблеми Росії

За словами експерта німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюсе, спад видобутку - це результат санкцій США проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл", який підірвали експорт до Індії та Китаю.

Із кінця листопада, коли санкції набули чинності, у танкерах у морі "застрягло" 35 млн нерозпроданих барелів - і зважаючи на все, місця для зберігання незатребуваної нафти просто не залишилося.

Обвал цін на російську нафту Urals, яка зараз продається по $35-37 за барель, тобто зі знижкою майже 50% до марки Brent, зробив видобуток на цілій низці родовищ у Росії збитковим.

За оцінками Reuters, на половині нафтових проєктів у РФ компанії втрачають $5 на кожному проданому барелі. Це обіцяє нову хвилю проблем нафтовим компаніям, які вже зіткнулися з кратним падінням прибутків: "Роснєфть" - утричі, "Лукойл" - удвічі, "Газпром Нєфть" - на 54%.

На думку експерта Центру досліджень Росії та Євразії Девіса в Гарварді Крейга Кеннеді, "російська нафтова галузь, від якої залежить чверть доходів бюджету та майже половини експортного виторгу економіки, "поступово скочується в кризу".

На піку нафтового благополуччя, у 2019 році, Росія видобувала 560 млн тонн на рік, встановивши рекорд із пізньорадянських часів. Утім, знизивши здобич під час пандемії, повернути її на колишні рівні так і не змогла. За сім років виробництво нафти впало на 9%, їх майже на 5% - з початку повномасштабної війни проти України.


Перспективи нафтовидобутку

Згідно з довгостроковою енергостратегією РФ, видобуток нафти в країні може знизитися до 477 млн ​​тонн до 2036 року і 287 млн ​​тонн - до 2050 року.

Такі цифри закладено "інерційний сценарій", який "передбачає збереження трендів, що склалися, і чинних підходів у галузях паливно-енергетичного комплексу". Через виснаження старих, ще радянських родовищ разом із видобутком утричі може впасти експорт - із 234 млн до 79 млн. тонн на рік.

У "стрес-сценарії", який включає посилення західних санкцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів, до 2050 року Росія видобуватиме лише 171 млн тонн нафти щороку - втричі менше, ніж зараз. При цьому барелів для експорту зовсім не залишиться: його обсяг опуститься до нуля. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

