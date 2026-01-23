Фінансові новини
- |
- 23.01.26
- |
- 16:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США заявили про готовність продавати Китаю венесуельську нафту на вигідних умовах — Reuters.
12:33 23.01.2026 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа готова дозволити Китаю купувати венесуельську нафту, але не за заниженою вартістю часів президентства Ніколаса Мадуро, а за справедливими ринковими цінами.
Про це із посиланням на представника американського уряду повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Адміністрація дозволяє Китаю купувати нафту за справедливими ринковими цінами, а не за несправедливою, заниженою вартістю, за якими Мадуро продавав нафту Китаю для сплати боргів», - сказав чиновник.
Зазначається, що Китай був головним покупцем венесуельської нафти протягом багатьох років, проте енергоресурс постачався китайським покупцям фактично без оплати живими грошима за угодами «борг за нафту», завдяки яким Каракас розраховувався за раніше отримані від Пекіна величезні позики в кількадесят мільярдів доларів США.
«Завдяки рішучій та успішній операції правоохоронних органів президента Трампа, народ Венесуели отримуватиме справедливу вартість за свою нафту від Китаю та інших країн, а не корумповану, дешеву ціну», - сказав співрозмовник Reuters.
Хоча нафта з Венесуели продається на світовому ринку, адміністрація США після захоплення Мадуро 3 січня і встановлення фактичного контролю за нафтовим експортом країни вимагає, щоб більша частина венесуельських поставок прямувала до Сполучених Штатів.
Міністр енергетики США Кріс Райт минулого тижня заявив, що Сполучені Штати зараз купують самі і продають на ринку венесуельську нафту за ціною близько 45 доларів за барель, тоді як до захоплення Мадуро Венесуела отримувала за барель приблизно 31 долар від своїх покупців із дружніх країн.
Нафтові трейдери та аналітики ринку очікують, що з лютого імпорт нафти до Китаю з Венесуели скоротиться унаслідок зменшення кількості танкерів, які змогли вийти з латиноамериканської країни після того, як США заявили про контроль над продажами венесуельської нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Орбан: дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року.
|Reuters повідомляє, що Індія переходить з російської нафти на постачання з Анголи, Бразилії та ОАЕ.
|США захищають Гренландію, а отже можуть претендувати на її ресурси — Венс.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|Рекордне падіння: видобуток нафти в Росії досяг мінімуму за 16 років.
|США заявили про готовність продавати Китаю венесуельську нафту на вигідних умовах — Reuters.
Бізнес
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%