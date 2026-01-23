США заявили про готовність продавати Китаю венесуельську нафту на вигідних умовах — Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова дозволити Китаю купувати венесуельську нафту, але не за заниженою вартістю часів президентства Ніколаса Мадуро, а за справедливими ринковими цінами.

Про це із посиланням на представника американського уряду повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Адміністрація дозволяє Китаю купувати нафту за справедливими ринковими цінами, а не за несправедливою, заниженою вартістю, за якими Мадуро продавав нафту Китаю для сплати боргів», - сказав чиновник.

Зазначається, що Китай був головним покупцем венесуельської нафти протягом багатьох років, проте енергоресурс постачався китайським покупцям фактично без оплати живими грошима за угодами «борг за нафту», завдяки яким Каракас розраховувався за раніше отримані від Пекіна величезні позики в кількадесят мільярдів доларів США.

«Завдяки рішучій та успішній операції правоохоронних органів президента Трампа, народ Венесуели отримуватиме справедливу вартість за свою нафту від Китаю та інших країн, а не корумповану, дешеву ціну», - сказав співрозмовник Reuters.

Хоча нафта з Венесуели продається на світовому ринку, адміністрація США після захоплення Мадуро 3 січня і встановлення фактичного контролю за нафтовим експортом країни вимагає, щоб більша частина венесуельських поставок прямувала до Сполучених Штатів.

Міністр енергетики США Кріс Райт минулого тижня заявив, що Сполучені Штати зараз купують самі і продають на ринку венесуельську нафту за ціною близько 45 доларів за барель, тоді як до захоплення Мадуро Венесуела отримувала за барель приблизно 31 долар від своїх покупців із дружніх країн.

Нафтові трейдери та аналітики ринку очікують, що з лютого імпорт нафти до Китаю з Венесуели скоротиться унаслідок зменшення кількості танкерів, які змогли вийти з латиноамериканської країни після того, як США заявили про контроль над продажами венесуельської нафти.