Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США заявили про готовність продавати Китаю венесуельську нафту на вигідних умовах — Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова дозволити Китаю купувати венесуельську нафту, але не за заниженою вартістю часів президентства Ніколаса Мадуро, а за справедливими ринковими цінами.

Про це із посиланням на представника американського уряду повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Адміністрація дозволяє Китаю купувати нафту за справедливими ринковими цінами, а не за несправедливою, заниженою вартістю, за якими Мадуро продавав нафту Китаю для сплати боргів», - сказав чиновник.

Зазначається, що Китай був головним покупцем венесуельської нафти протягом багатьох років, проте енергоресурс постачався китайським покупцям фактично без оплати живими грошима за угодами «борг за нафту», завдяки яким Каракас розраховувався за раніше отримані від Пекіна величезні позики в кількадесят мільярдів доларів США.

«Завдяки рішучій та успішній операції правоохоронних органів президента Трампа, народ Венесуели отримуватиме справедливу вартість за свою нафту від Китаю та інших країн, а не корумповану, дешеву ціну», - сказав співрозмовник Reuters.

Хоча нафта з Венесуели продається на світовому ринку, адміністрація США після захоплення Мадуро 3 січня і встановлення фактичного контролю за нафтовим експортом країни вимагає, щоб більша частина венесуельських поставок прямувала до Сполучених Штатів.

Міністр енергетики США Кріс Райт минулого тижня заявив, що Сполучені Штати зараз купують самі і продають на ринку венесуельську нафту за ціною близько 45 доларів за барель, тоді як до захоплення Мадуро Венесуела отримувала за барель приблизно 31 долар від своїх покупців із дружніх країн.

Нафтові трейдери та аналітики ринку очікують, що з лютого імпорт нафти до Китаю з Венесуели скоротиться унаслідок зменшення кількості танкерів, які змогли вийти з латиноамериканської країни після того, як США заявили про контроль над продажами венесуельської нафти.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес