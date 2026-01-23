Трамп подає позов проти JPMorgan на 5 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп подає позов проти найбільшого банківського холдингу США JPMorgan Chase і генерального директора Джеймі Даймона на суму 5 мільярдів доларів за нібито політичне відключення від банківських послуг.

Про це повідомляє Fox Business.

Адвокат президента Алехандро Бріто подав позов у четвер 22 січня до суду штату Флорида в Маямі від імені президента США та декількох його готельних компаній.

Трамп був клієнтом JPMorgan протягом десятиліть, і він та пов'язані з ним особи "здійснили транзакції на сотні мільйонів доларів" через JPMorgan Chase, згідно з позовом.

У позові йдеться, що JPMorgan без попередження та компенсації закрив кілька банківських рахунків Трампа у 2021 році.

Адвокат Трампа заявив, що вони "впевнені, що одностороннє рішення JPMC було прийнято в результаті політичних і соціальних мотивів, а також безпідставних "прогресивних" переконань JPMC про необхідність дистанціюватися від президента Трампа і його консервативних політичних поглядів".

"Хоча ми шкодуємо, що президент Трамп подав на нас позов, ми вважаємо, що цей позов не має підстав. Ми поважаємо право президента подати на нас позов і наше право захищатися - для цього і існують суди", - зазначили у JPMorgan.

У JPMorgan додали, що блокують рахунки у звʼязку з юридичними або регуляторними ризиками для компанії.

"Ми шкодуємо, що змушені це робити, але часто правила та регуляторні вимоги змушують нас до цього.

Ми просили як цю адміністрацію, так і попередні адміністрації змінити правила та норми, які ставлять нас у таке становище, і ми підтримуємо зусилля адміністрації щодо запобігання використанню банківського сектору як зброї", - додали у банківському холдингу.

У позові Трампа також стверджується, що JPMorgan Chase і Даймон "незаконно і безпідставно опублікували деякі або всі їхні імена, включаючи імена президента Трампа, Trump Organization з її афілійованими особами та сім'ї Трампа, у чорному списку".