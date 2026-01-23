Польща змінює правила допомоги українським біженцям

Польський уряд змінює правила надання допомоги українським біженцям. Так, спеціальний закон, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поступово згортатиметься, а доступ до медичних послуг буде обмежено.

Як повідомляє Польське радіо, спочатку виплату 800+ (програма підтримки сімей, що передбачає 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років, - ред.) пов'язали з професійною активністю батьків, тепер обмежуватимуть і доступ до медичних послуг.

Медична допомога надаватиметься неповнолітнім особам, які працюють або проживають у центрах колективного розміщення.

Речник уряду Адам Шлапка зазначив, що ситуація змінилася, тому необхідні коригування.

При цьому він зазначив, що більшість громадян України в Польщі працюють.

"Я вважаю, що це загалом краще рішення, адже воно заохочує переходити на тимчасове або постійне перебування", - сказав він.

За його словами, це рішення має довгостроковий характер і спрямоване на стабілізацію системи. Частину змін планують перенести до закону про захист іноземців. Ідеться, зокрема, про номер PESEL (ідентифікаційний номер у Польщі, - ред.).

Громадяни України, які хочуть легально залишатися в Польщі, будуть зобов'язані отримати номер PESEL і виконати стандартні умови перебування.

Українці в Польщі

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), що 40% дорослих українців мають високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди. Незважаючи на те, що 75-85% дорослих українців є економічно активними, саме фактори ідентичності, а не економічні вигоди, визначають рішення про постійне перебування в країні.