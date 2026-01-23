Гренландія категорично відмовилася від будь-яких пропозицій щодо передачі своєї території.

Віцепрем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що будь-яка спроба передати територію острова іншій країні буде неприйнятною.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці, повідомляє France24.

«Незалежно від тиску, який можуть чинити інші, наша країна не буде віддана, а наше майбутнє не буде поставлене на карту. Неприйнятно намагатися віддати нашу землю іншим. Це наша земля - саме ми формуємо її майбутнє», - написав Егеде.