Гренландія категорично відмовилася від будь-яких пропозицій щодо передачі своєї території.
19:50 22.01.2026 |
Віцепрем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що будь-яка спроба передати територію острова іншій країні буде неприйнятною.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці, повідомляє France24.
«Незалежно від тиску, який можуть чинити інші, наша країна не буде віддана, а наше майбутнє не буде поставлене на карту. Неприйнятно намагатися віддати нашу землю іншим. Це наша земля - саме ми формуємо її майбутнє», - написав Егеде.
|Гренландія категорично відмовилася від будь-яких пропозицій щодо передачі своєї території.
|ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас
|Норвегія посилила ППО України, передавши ракети для NASAMS.
|Влада Ірану розпочала конфіскацію майна підприємців, які підтримали протести – FT
|Європарламент відклав затвердження ключової торгової угоди з США.
|Бельгія обмежена у конфіскації російських активів через те, що ЄС не воює з Росією — прем’єр-міністр.
Бізнес
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії