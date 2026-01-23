Авторизация

Гренландія категорично відмовилася від будь-яких пропозицій щодо передачі своєї території.

Віцепрем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що будь-яка спроба передати територію острова іншій країні буде неприйнятною.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці, повідомляє France24.

«Незалежно від тиску, який можуть чинити інші, наша країна не буде віддана, а наше майбутнє не буде поставлене на карту. Неприйнятно намагатися віддати нашу землю іншим. Це наша земля - саме ми формуємо її майбутнє», - написав Егеде.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8191  0,13 0,31 43,4257  0,14 0,31
EUR 50,2752  0,05 0,10 50,9635  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,08 0,19 43,2000  0,07 0,16
EUR 50,5964  0,05 0,11 50,6260  0,04 0,08

