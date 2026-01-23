Фінансові новини
Влада Ірану розпочала конфіскацію майна підприємців, які підтримали протести – FT
13:23 22.01.2026 |
Влада Ірану посилила репресії після масових протестів - конфіскує майно і закриває бізнеси через звинувачення в підтримці демонстрацій, повідомляє Financial Times.
Генпрокуратура Тегерана 20 січня повідомила про порушення справ про підбурювання до протестів щодо понад 20 спортсменів, акторів та кінодіячів. Їхнє майно буде використане для компенсації збитків від протестів, заявили у відомстві.
Крім того, близько 60 кав'ярень були ідентифіковані як такі, що «прямо чи опосередковано» підтримують «терористичні акти». FT із посиланням на іранське агентство Tasnim пише, що власника популярної в країні мережі кав'ярень і торговельного центру Мохаммеда Саєдинію заарештували, а його майно конфісковане.
Влада також закрила реформістську газету Ірану Ham-Mihan за висвітлення роботи державних лікарень під час протестів. Ще одне новинне агентство та портал новин звинуватили в поширенні хибної інформації (назви не уточнюються).
Начальник іранської поліції Ахмад-Реза Радан заявив, що молоді люди, які приєдналися до протестів, ймовірно, були «обдурені». За його словами, «ті, хто були лідерами та учасниками заворушень, зазнають суворого покарання». Він додав, що будь-хто, хто був «обдурений (іноземними) спецслужбами», має здатися впродовж трьох днів в обмін на пом'якшення звинувачення.
З кінця грудня 2025 року в Ірані відбувалися масові антиурядові протести. За даними базованого у США інформаційного агентства іранських правозахисників HRANA, в результаті жорстокого придушення протестів в Ірані загинули понад три тисячі людей. Інші правозахисні організації говорять про більшу кількість загиблих. Отримання достовірної інформації з Ірану ускладнене через те, що в країні блокують інтернет.
