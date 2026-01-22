Фінансові новини
22.01.26
00:48
Віткофф заявляє, що на четвер заплановано його зустріч із Путіним
13:24 21.01.2026 |
Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що в четвер планується його зустріч із Володимиром Путіним.
"Зустрінуся з Путіним у четвер, Росія запитала зустріч", - наводить агентство Bloomberg слова Віткоффа з його інтерв'ю телеканалу CNBC.
Також Віткофф повідомив, що він вирушить до Росії в четвер, у поїздці його супроводжуватиме зять президента США Джаред Кушнер.
"Я поїду до Москви з Кушнером, вирушаємо в четвер", - зазначив спецпосланець.
"За останні тижні відзначається багато успіхів щодо теми Росії та України", - також сказав Віткофф.
При цьому він висловив думку, що Росія піде на угоду щодо України. Водночас Віткофф уточнив, що основною перешкодою, яка залишається на шляху до врегулювання, є територіальні питання.
