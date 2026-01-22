Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Віткофф заявляє, що на четвер заплановано його зустріч із Путіним

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що в четвер планується його зустріч із Володимиром Путіним.

"Зустрінуся з Путіним у четвер, Росія запитала зустріч", - наводить агентство Bloomberg слова Віткоффа з його інтерв'ю телеканалу CNBC.

Також Віткофф повідомив, що він вирушить до Росії в четвер, у поїздці його супроводжуватиме зять президента США Джаред Кушнер.

"Я поїду до Москви з Кушнером, вирушаємо в четвер", - зазначив спецпосланець.

"За останні тижні відзначається багато успіхів щодо теми Росії та України", - також сказав Віткофф.

При цьому він висловив думку, що Росія піде на угоду щодо України. Водночас Віткофф уточнив, що основною перешкодою, яка залишається на шляху до врегулювання, є територіальні питання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на вчора, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес