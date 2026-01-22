$1,4 млрд за рік: як криптовалюти поповнили статки сім’ї Трампа

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила близько $1,4 млрд завдяки криптовалютам за минулий рік. Загальні статки оцінюються $6,8 млрд, повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, криптопроєкти зайняли місце серед нових напрямів бізнесу, таких як виробництво зброї, рідкісноземельні метали, штучний інтелект і платформи прогнозів. Проте саме криптовалюти стали головним драйвером зростання статків, йдеться в повідомленні.

У Bloomberg зазначили, що сім'я Трампів заробляє через токени, а також публічні й приватні компанії, пов'язані з криптоіндустрією. Журналісти виділили три ключові проєкти:

World Liberty Financial - криптоплатформа, яку заснував Трамп разом із синами. Продаж токенів приніс близько $390 млн. У серпні сім'я отримала ще понад $500 млн через угоду з Alt5 Sigma;

мемкоїн OFFICIAL TRUMP - запущений до інавгурації, а частка сім'ї та пов'язані з нею надходження коштують близько $280 млн;

American Bitcoin - майнінговий бізнес, створений у партнерстві з Hut 8. Ерік Трамп володіє часткою, оціненою у $114 млн попри 82% падіння акцій від піка.

У заяві йдеться, що попри зростання прибутків від криптовалют, загальна сума була нівельована падінням вартості соціальної мережі Trump Media & Technology Group. За останні 12 місяців її акції впали на 66%, попри спроби диверсифікувати бізнес у фінанси, криптовалюти та нещодавно - у термоядерну енергетику, зазначили журналісти.

Крім того, сім'я володіє власними токенами приблизною вартістю $3,8 млрд за цінами на момент оголошення, однак вони не включені до розрахунків Bloomberg, оскільки наразі заблоковані. Також дохід приносить стейблкоїн USD1, за оцінками Bloomberg, бізнес може коштувати понад $300 млн.

Серед інших джерел доходу, окрім криптовалют, журналісти відзначили нерухомість та венчурний фонд 1789 Capital, який до початку 2026 року залучив близько $2 млрд інвестицій і вклав понад $800 млн у різні стартапи.

