Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

$1,4 млрд за рік: як криптовалюти поповнили статки сім’ї Трампа

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила близько $1,4 млрд завдяки криптовалютам за минулий рік. Загальні статки оцінюються $6,8 млрд, повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, криптопроєкти зайняли місце серед нових напрямів бізнесу, таких як виробництво зброї, рідкісноземельні метали, штучний інтелект і платформи прогнозів. Проте саме криптовалюти стали головним драйвером зростання статків, йдеться в повідомленні.

У Bloomberg зазначили, що сім'я Трампів заробляє через токени, а також публічні й приватні компанії, пов'язані з криптоіндустрією. Журналісти виділили три ключові проєкти:

  • World Liberty Financial - криптоплатформа, яку заснував Трамп разом із синами. Продаж токенів приніс близько $390 млн. У серпні сім'я отримала ще понад $500 млн через угоду з Alt5 Sigma;
  • мемкоїн OFFICIAL TRUMP - запущений до інавгурації, а частка сім'ї та пов'язані з нею надходження коштують близько $280 млн;
  • American Bitcoin - майнінговий бізнес, створений у партнерстві з Hut 8. Ерік Трамп володіє часткою, оціненою у $114 млн попри 82% падіння акцій від піка.

    • У заяві йдеться, що попри зростання прибутків від криптовалют, загальна сума була нівельована падінням вартості соціальної мережі Trump Media & Technology Group. За останні 12 місяців її акції впали на 66%, попри спроби диверсифікувати бізнес у фінанси, криптовалюти та нещодавно - у термоядерну енергетику, зазначили журналісти.

    Крім того, сім'я володіє власними токенами приблизною вартістю $3,8 млрд за цінами на момент оголошення, однак вони не включені до розрахунків Bloomberg, оскільки наразі заблоковані. Також дохід приносить стейблкоїн USD1, за оцінками Bloomberg, бізнес може коштувати понад $300 млн.

    Серед інших джерел доходу, окрім криптовалют, журналісти відзначили нерухомість та венчурний фонд 1789 Capital, який до початку 2026 року залучив близько $2 млрд інвестицій і вклав понад $800 млн у різні стартапи.

    Нагадаємо, 20 січня 2026 року минає рік відтоді, як Дональд Трамп вдруге став президентом США. Редакція Incrypted підсумувала головні події останніх 12 місяців його перебування на посаді:
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: США
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на вчора
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2522
    		  0,0156
    		 0,04
    EUR
    		 1
    		 50,7219
    		  0,4188
    		 0,83

    Курс обміну валют на вчора, 09:49
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
    EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

    Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
    EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес