$1,4 млрд за рік: як криптовалюти поповнили статки сім’ї Трампа

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила близько $1,4 млрд
завдяки криптовалютам за минулий рік. Загальні статки оцінюються $6,8
млрд, повідомляє Bloomberg.
За даними журналістів, криптопроєкти зайняли місце серед нових
напрямів бізнесу, таких як виробництво зброї, рідкісноземельні метали,
штучний інтелект і платформи прогнозів. Проте саме криптовалюти стали
головним драйвером зростання статків, йдеться в повідомленні.
У Bloomberg зазначили, що сім'я Трампів заробляє через токени, а
також публічні й приватні компанії, пов'язані з криптоіндустрією.
Журналісти виділили три ключові проєкти:
World Liberty Financial - криптоплатформа, яку заснував Трамп разом
із синами. Продаж токенів приніс близько $390 млн. У серпні сім'я
отримала ще понад $500 млн через угоду з Alt5 Sigma;мемкоїн OFFICIAL TRUMP - запущений до інавгурації, а частка сім'ї та пов'язані з нею надходження коштують близько $280 млн;American Bitcoin - майнінговий бізнес, створений у партнерстві з Hut
8. Ерік Трамп володіє часткою, оціненою у $114 млн попри 82% падіння
акцій від піка.
У заяві йдеться, що попри зростання прибутків від криптовалют,
загальна сума була нівельована падінням вартості соціальної мережі Trump
Media & Technology Group. За останні 12 місяців її акції впали на
66%, попри спроби диверсифікувати бізнес у фінанси, криптовалюти та
нещодавно - у термоядерну енергетику, зазначили журналісти.
Крім того, сім'я володіє власними токенами приблизною вартістю $3,8
млрд за цінами на момент оголошення, однак вони не включені до
розрахунків Bloomberg, оскільки наразі заблоковані. Також дохід
приносить стейблкоїн USD1, за оцінками Bloomberg, бізнес може коштувати
понад $300 млн.
Серед інших джерел доходу, окрім криптовалют, журналісти відзначили
нерухомість та венчурний фонд 1789 Capital, який до початку 2026 року
залучив близько $2 млрд інвестицій і вклав понад $800 млн у різні
стартапи.
Нагадаємо, 20 січня 2026 року минає рік відтоді, як Дональд Трамп
вдруге став президентом США. Редакція Incrypted підсумувала головні
події останніх 12 місяців його перебування на посаді: