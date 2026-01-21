Фондові індекси США відобразили реакцію інвесторів на ситуацію довкола Гренландії

Фондові індекси США зазнали у вівторок найсуттєвішого падіння за останні місяці через загострення конфлікту між президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо Гренландії.

Як передає Укрінформ з посиланням на New York Times, індекс S&P 500 знизився більш як на 2% у відповідь на погрозу Трампа запровадити високі тарифи на союзників у Європі, якщо вони не підтримають його плани стосовно контролю США над островом.

Індекс волатильності VIX відомий як «індикатор страху» на Волл-стріт, піднявся до найвищого рівня з листопада.

Долар США та державні облігації також відреагували. Індекс долара впав на 0,8%. Золото подорожчало на 1,8%, вартість нафти також зросла.

Дохідність 10-річних американських облігацій підскочила до найвищого рівня з серпня, що свідчить про зниження їхньої вартості та ускладнює плани адміністрації щодо зниження процентних ставок.