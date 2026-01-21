Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси США відобразили реакцію інвесторів на ситуацію довкола Гренландії

Фондові індекси США зазнали у вівторок найсуттєвішого падіння за останні місяці через загострення конфлікту між президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо Гренландії.

Як передає Укрінформ з посиланням на New York Times, індекс S&P 500 знизився більш як на 2% у відповідь на погрозу Трампа запровадити високі тарифи на союзників у Європі, якщо вони не підтримають його плани стосовно контролю США над островом.

Індекс волатильності VIX відомий як «індикатор страху» на Волл-стріт, піднявся до найвищого рівня з листопада.

Долар США та державні облігації також відреагували. Індекс долара впав на 0,8%. Золото подорожчало на 1,8%, вартість нафти також зросла.

Дохідність 10-річних американських облігацій підскочила до найвищого рівня з серпня, що свідчить про зниження їхньої вартості та ускладнює плани адміністрації щодо зниження процентних ставок.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес