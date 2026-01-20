Авторизация

Поставки нафти на російські НПЗ знизилися до найнижчого рівня з 2010 року

Прокачування нафти на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) 2025 року скоротилося до мінімального рівня за останні 15 років. За даними Argus, обсяг трубопровідних постачань знизився на 1,6% порівняно з попереднім роком і становив 228,34 млн т. Ключовим фактором падіння стали позапланові зупинки й ремонти НПЗ у другій половині року, повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, 2025 року перероблення нафти в росії скоротилася на 1,7%. Найбільш проблемним виявився період із серпня по листопад, коли на заводи надійшло 85,9 млн т нафти проти 90 млн т роком раніше. Саме у ці місяці сталася більшість інцидентів на НПЗ.

Аналітики пов'язують ситуацію з наслідками «зовнішніх впливів» і складнощами, пов'язаними як із позаплановими, так і з плановими ремонтами обладнання. Частково зниження трубопровідних постачань могло компенсуватися залізничними відвантаженнями, проте загалом це не дозволило утримати колишній рівень завантаження потужностей.

На окремих підприємствах падіння було особливо помітним. Так, завантаження НПЗ однієї з компаній з урахуванням часток у ярославському заводі й постачання для уфімської групи «башнєфті» знизилося майже на 8%. Постачання на рязанський НПЗ скоротилися більш ніж на третину через тривалі ремонти, тоді як туапсинський НПЗ, навпаки, показав різке зростання прокачування після тривалого простою роком раніше.

Водночас низка нафтових компаній змогла збільшити обсяги постачань. Найбільший приріст зафіксовано у «газпром нєфті», яка наростила прокачування майже на 4%. Незначне зростання також показали «лукойл» і «сургутнєфтєгаз».

У галузі вважають, що досвід 2025 року змусить компанії переглянути підходи до управління переробними активами. Основний акцент може зміститися на підвищення захисту НПЗ, розвиток складської інфраструктури й закупівлю обладнання для зниження ризиків простоїв.

Перспективи 2026 року залишаються невизначеними. У міненерго країни раніше очікували, що перероблення за підсумками 2025 року збережеться на рівні 2024-го, проте учасники ринку не виключають, що ризики нових зупинок і слабка маржинальність перероблення стримуватимуть зростання.

Додатковий тиск на завантаження НПЗ могли чинити й експортні обмеження на бензин і дизпальне, запроваджені восени 2025 року. Зараз, зі слів джерел, влада обговорює можливість тимчасового скасування заборони на експорт бензину для виробників, що, за оцінками аналітиків, не повинно призвести до зростання цін за стабільної пропозиції.
За матеріалами: EnKorr
