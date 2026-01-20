Представники ЄС і США в Давосі обмінялися позиціями щодо України, безпекових викликів і торгівлі

У Давосі голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорили координацію зусиль щодо досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, питання трансатлантичної безпеки, а також торгівлю і інвестиції між ЄС та США.

"У Давосі я зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Ми обговорили наші спільні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Цей процес виграє від тісної координації між ЄС та США, від гарантій безпеки до шляху до процвітання", - написала вона в соцмережі Х.

Голова ЄК також звернула увагу на необхідність беззастережної поваги до суверенітету Гренландії та Королівства Данія.

"Це має надзвичайно важливе значення для наших трансатлантичних відносин", - наголосила вона.

Водночас, за словами фон дер Ляєн, Європейський Союз залишається готовим продовжувати тісну співпрацю зі США, НАТО та іншими союзниками у тісній співпраці з Данією для просування спільних інтересів безпеки.

"Ми також обговорили трансатлантичну торгівлю та інвестиції. Вони є важливим активом як для економіки ЄС, так і для економіки США. Тарифи суперечать цим спільним інтересам", - додала голова ЄК.