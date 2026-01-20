Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Представники ЄС і США в Давосі обмінялися позиціями щодо України, безпекових викликів і торгівлі

У Давосі голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорили координацію зусиль щодо досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, питання трансатлантичної безпеки, а також торгівлю і інвестиції між ЄС та США.

"У Давосі я зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Ми обговорили наші спільні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Цей процес виграє від тісної координації між ЄС та США, від гарантій безпеки до шляху до процвітання", - написала вона в соцмережі Х.

Голова ЄК також звернула увагу на необхідність беззастережної поваги до суверенітету Гренландії та Королівства Данія.

"Це має надзвичайно важливе значення для наших трансатлантичних відносин", - наголосила вона.

Водночас, за словами фон дер Ляєн, Європейський Союз залишається готовим продовжувати тісну співпрацю зі США, НАТО та іншими союзниками у тісній співпраці з Данією для просування спільних інтересів безпеки.

"Ми також обговорили трансатлантичну торгівлю та інвестиції. Вони є важливим активом як для економіки ЄС, так і для економіки США. Тарифи суперечать цим спільним інтересам", - додала голова ЄК.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2450  0,04 0,08 43,2750  0,04 0,08
EUR 50,7350  0,38 0,75 50,7485  0,37 0,74

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес