Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорська MOL домовилася про купівлю контрольного пакета сербської компанії «Газпром нєфті»
10:30 20.01.2026 |
Угорська MOL підписала зобов'язувальну попередню угоду з російською Газпром нєфтью про купівлю її 56,15% акцій компанії "Нафтна Индустрия Србие" (NIS). Про це компанія MOL повідомила в понеділок, 19 січня.
"Енергетичний суверенітет країн, які не мають виходу до моря, потребує співпраці сильних місцевих нафтопереробних заводів, що працюють передбачувано та успішно, а також участі надійних партнерів", - заявив глава MOL Жолта Хернаді.
Тому, додав він, група MOL веде переговори з ADNOC, національною нафтовою компанією ОАЕ, про приєднання до власників NIS як міноритарного акціонера, "зберігаючи водночас контрольний пакет акцій та контроль з боку MOL".
Для завершення угоди, крім іншого, потрібне схвалення OFAC (Управління контролю за іноземними активами США) та державних і регіональних органів влади в Сербії.
Попередня угода визначає ключові умови договору купівлі-продажу, зокрема терміни проведення комплексної перевірки NIS та отримання необхідних дозволів регулювальних органів.
Сторони планують підписати договір купівлі-продажу до 31 березня 2026 року.
Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович підтвердила домовленість.
"Сербія перебуває на доброму шляху до збільшення своєї частки у власності на 5%, а частку також може отримати нафтова компанія з ОАЕ, якщо угоду буде закрито", - заявила урядовиця.
За словами міністерки, MOL гарантувала, що нафтопереробний завод у Панчеві працюватиме, як і раніше, "з метою збереження найвищої частки на ринку Сербії, яку наразі має NIS".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
|Трамп покарав європейців митами через Гренландію
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Поставки нафти на російські НПЗ знизилися до найнижчого рівня з 2010 року
|Глава Мінфіну США закликав європейські країни не ускладнювати ситуацію навколо Гренландії
|Представники ЄС і США в Давосі обмінялися позиціями щодо України, безпекових викликів і торгівлі
|Угорська MOL домовилася про купівлю контрольного пакета сербської компанії «Газпром нєфті»
|Нафтогазові надходження Росії в січні зменшаться на 46% — Reuters
|Безпека Гренландії: Данія пропонує місію НАТО, Рютте “за”
Бізнес
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA