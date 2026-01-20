Авторизация

Угорська MOL домовилася про купівлю контрольного пакета сербської компанії «Газпром нєфті»

Угорська MOL підписала зобов'язувальну попередню угоду з російською Газпром нєфтью про купівлю її 56,15% акцій компанії "Нафтна Индустрия Србие" (NIS). Про це компанія MOL повідомила в понеділок, 19 січня.

"Енергетичний суверенітет країн, які не мають виходу до моря, потребує співпраці сильних місцевих нафтопереробних заводів, що працюють передбачувано та успішно, а також участі надійних партнерів", - заявив глава MOL Жолта Хернаді.

Тому, додав він, група MOL веде переговори з ADNOC, національною нафтовою компанією ОАЕ, про приєднання до власників NIS як міноритарного акціонера, "зберігаючи водночас контрольний пакет акцій та контроль з боку MOL".

Для завершення угоди, крім іншого, потрібне схвалення OFAC (Управління контролю за іноземними активами США) та державних і регіональних органів влади в Сербії.

Попередня угода визначає ключові умови договору купівлі-продажу, зокрема терміни проведення комплексної перевірки NIS та отримання необхідних дозволів регулювальних органів.

Сторони планують підписати договір купівлі-продажу до 31 березня 2026 року.

Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович підтвердила домовленість.

"Сербія перебуває на доброму шляху до збільшення своєї частки у власності на 5%, а частку також може отримати нафтова компанія з ОАЕ, якщо угоду буде закрито", - заявила урядовиця.

За словами міністерки, MOL гарантувала, що нафтопереробний завод у Панчеві працюватиме, як і раніше, "з метою збереження найвищої частки на ринку Сербії, яку наразі має NIS".
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2450  0,04 0,08 43,2750  0,04 0,08
EUR 50,7350  0,38 0,75 50,7485  0,37 0,74

