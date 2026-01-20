Авторизация

Нафтогазові надходження Росії в січні зменшаться на 46% — Reuters

Очікується, що надходження до федерального бюджету росії від податків на нафту й газ у січні скоротяться на 46% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року через зниження цін на нафту й зміцнення рубля, показали розрахунки Reuters, опубліковані 19 січня.

Частка доходів від нафти й газу становить близько чверті надходжень до федерального бюджету росії та є важливою частиною коштів на військову кампанію кремля в Україні.

Доходи, ймовірно, впадуть приблизно до 420 млрд руб. ($5,41 млрд) у першому місяці року, що є найнижчим показником з серпня 2020 року, коли пандемія COVID підірвала світовий попит на паливо.

Розрахунки Reuters базуються на даних про видобуток нафти й газу, переробку й постачання на внутрішньому і міжнародному ринках.

Індикативна ціна на нафту в росії для цілей оподаткування в грудні впала на 53% у річному обчисленні, до 3 073 руб. за барель, а обмінний курс рубля підскочив на 30,6% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Міністерство фінансів опублікує дані про доходи бюджету від нафти і газу 4 лютого.

Очікується, що цього року федеральний бюджет отримає 8,957 трлн руб. від продажу нафти і газу. Загальні доходи бюджету на 2026 рік оцінюються на рівні 40,283 трлн руб..

Минулого року доходи федерального бюджету росії від нафти і газу впали на 24%, до 8,48 трлн руб., що є найнижчим рівнем з 2020 року.
За матеріалами: EnKorr
