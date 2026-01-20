Авторизация

Мита не оплачують інші країни: вчені спростували заяви Трампа

Кільський інститут світової економіки вважає, що митна політика Дональда Трампа на практиці б'є по американській економіці. За його підрахунками, іноземні експортери взяли на себе лише близько 4% тарифного тягаря, тоді як решта 96% лягло на американських імпортерів та споживачів.

Опублікований у понеділок звіт Кільського інститут базується на аналізі понад 25,6 млн транзакцій загальною вартістю майже $4 трильйони, які взяли у постачальника торгової інформації Panjiva. Для кожної партії фіксували дату прибуття, код товару, вагу, кількість та задекларовану митну вартість

Щоб виміряти ціни, вчені розрахували питому вартість - ціну за кілограм ваги для кожної конкретної пари "товар-країна" на певну дату. Це дозволило відстежувати, чи змінювали іноземні експортери ціну на свій товар, коли на нього накладалося американське мито.

Виходячи з цього, вони визначили коефіцієнт еластичності цін на рівні -0,039.

Це означає, що після введення мит іноземні продавці знизили свою відпускну ціну лише на 3,9% від суми мита, щоб залишатися конкурентними. Решту 96% вартості мита просто додалася до ціни товару, яку сплачує американський імпортер, а згодом і споживач.

Щоб підтвердити правильність розрахунків, дослідники окремо вивчили "шокові" випадки з Бразилією та Індією, проти яких вводилися мита в розмірі 50%. Аналіз показав, що іноземні постачальники не зменшили ціни, щоб компенсувати додаткові витрати.

Якби експортери справді "поглинули" мита, ціни на їхні товари у США мали б впасти відносно інших ринків - але цього не сталося.

"Ми порівняли індійський експорт до США з постачаннями до Європи та Канади й побачили чітку закономірність. І вартість, і обсяги експорту до США різко скоротилися - до мінус 24%. Але ціни за одиницю продукції залишилися незмінними. Індія постачала менше, але не дешевше", - пояснив Юліан Гінц, директор з досліджень Кільського інституту та один з авторів роботи.

"Твердження, що ці мита сплачують інші країни, - міф. Дані показують протилежне: рахунок оплачують американці", - наголосив він.

За оцінкою Кільського інституту, у довгостроковій перспективі мита шкодять усім: у США зростуть ціни на імпорт, а країни-експортери продаватимуть у США менше й будуть змушені шукати нові ринки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

