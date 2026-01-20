ЄС може відповісти США призупиненням торговельної угоди — через мита Трампа

У Європейському парламенті кажуть, що затвердження торговельної угоди із США наразі неможливе через тарифні погрози президента Дональда Трампа.

Про це заявив президент Європейської народної партії (ЄНП) - найбільшої політичної сили в Європарламенті - Манфред Вебер.

«ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, на даному етапі її затвердження неможливе. [Домовленість про] 0% мита на американські товари має бути призупинена», - написав Вебер.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уклала торговельну угоду з Трампом влітку 2025-го. Як зазначає Bloomberg, частково ця угода вже реалізована, але вона ще потребує схвалення парламенту.

Якщо законодавці ЄНП приєднаються до лівих політичних груп у Європарламенті, вони, ймовірно, матимуть достатньо голосів, щоб відкласти або заблокувати схвалення цієї угоди.

Торговельна угода передбачала 15% мито США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари США та деякі сільськогосподарські продукти. Угоду уклали в надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Штатами.

Деякі законодавці ЄС вже тривалий час виступають проти цієї угоди, стверджуючи, що вона надто упереджена на користь США.

Члени європейського комітету з питань торгівлі цього тижня вже обговорювали торговельну угоду із США на тлі ситуації навколо Гренландії. Ще одну зустріч мають провести за тиждень.