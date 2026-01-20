Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС може відповісти США призупиненням торговельної угоди — через мита Трампа

У Європейському парламенті кажуть, що затвердження торговельної угоди із США наразі неможливе через тарифні погрози президента Дональда Трампа.

Про це заявив президент Європейської народної партії (ЄНП) - найбільшої політичної сили в Європарламенті - Манфред Вебер.

«ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, на даному етапі її затвердження неможливе. [Домовленість про] 0% мита на американські товари має бути призупинена», - написав Вебер.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уклала торговельну угоду з Трампом влітку 2025-го. Як зазначає Bloomberg, частково ця угода вже реалізована, але вона ще потребує схвалення парламенту.

Якщо законодавці ЄНП приєднаються до лівих політичних груп у Європарламенті, вони, ймовірно, матимуть достатньо голосів, щоб відкласти або заблокувати схвалення цієї угоди.

Торговельна угода передбачала 15% мито США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари США та деякі сільськогосподарські продукти. Угоду уклали в надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Штатами.

Деякі законодавці ЄС вже тривалий час виступають проти цієї угоди, стверджуючи, що вона надто упереджена на користь США.

Члени європейського комітету з питань торгівлі цього тижня вже обговорювали торговельну угоду із США на тлі ситуації навколо Гренландії. Ще одну зустріч мають провести за тиждень.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес