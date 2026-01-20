Фінансові новини
20.01.26
- 08:45
- RSS
- мапа сайту
ЄС може відповісти США призупиненням торговельної угоди — через мита Трампа
09:51 19.01.2026
У Європейському парламенті кажуть, що затвердження торговельної угоди із США наразі неможливе через тарифні погрози президента Дональда Трампа.
Про це заявив президент Європейської народної партії (ЄНП) - найбільшої політичної сили в Європарламенті - Манфред Вебер.
«ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, на даному етапі її затвердження неможливе. [Домовленість про] 0% мита на американські товари має бути призупинена», - написав Вебер.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уклала торговельну угоду з Трампом влітку 2025-го. Як зазначає Bloomberg, частково ця угода вже реалізована, але вона ще потребує схвалення парламенту.
Якщо законодавці ЄНП приєднаються до лівих політичних груп у Європарламенті, вони, ймовірно, матимуть достатньо голосів, щоб відкласти або заблокувати схвалення цієї угоди.
Торговельна угода передбачала 15% мито США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання ЄС скасувати мита на промислові товари США та деякі сільськогосподарські продукти. Угоду уклали в надії уникнути повномасштабної торговельної війни зі Штатами.
Деякі законодавці ЄС вже тривалий час виступають проти цієї угоди, стверджуючи, що вона надто упереджена на користь США.
Члени європейського комітету з питань торгівлі цього тижня вже обговорювали торговельну угоду із США на тлі ситуації навколо Гренландії. Ще одну зустріч мають провести за тиждень.
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
