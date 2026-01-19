Фінансові новини
- 19.01.26
- 22:20
- RSS
- мапа сайту
Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
09:09 19.01.2026
У червні 2025 року родина президента США Дональда Трампа запустила оператора віртуальної мережі мобільного зв'язку Trump Mobile та заразом представила власний смартфон - T1 Phone. З анонсу пройшло вже пів року, проте пристрій ніхто так і не отримав.
Через це, як передає The Verge, 11 демократів підписали лист, адресований Федеральній торговій комісії США (FTC), з проханням відкрити розслідування щодо Trump Mobile. У листі згадують оманливий брендинг "Зроблено в Америці", який компанія згодом прибрала, а також те, що потенційні покупці робили депозит у розмірі $100, проте так і не отримали обіцяні смартфони.
Також там згадують вже видалене рекламне оголошення, де показували T1 Phone, що насправді був перемальованим Samsung Galaxy S25 Ultra у кейсі.
Демократи намагаються дізнатися, чи FTC вже відкрила розслідування всіх порушень з боку Trump Mobile, а якщо ні, то пояснити чому. Від комісії також вимагаються ставитися до Trump Mobile з такими самим стандартами та пріоритетами, як й до інших компаній.
"Американський народ заслуговує на те, щоб знати, що закони про захист прав споживачів застосовуються однаково до всіх підприємств, незалежно від політичних зв'язків. Реакція FTC на будь-які порушення закону про захист прав споживачів з боку Trump Mobile слугуватиме критичним випробуванням незалежності FTC та її відданості своїй місії "захисту громадськості від оманливої або недобросовісної ділової практики", - йдеться у листі.
Нагадаємо, що невдовзі після анонсу смартфона від Trump Mobile аналітики почали заявляти, що брендинг "Зроблено в Америці" насправді є брехливим і фактично смартфон вироблятимуть у Китаї. Також ще під час самої презентації у мережі почали спекуляції щодо того, що T1 Phone дуже нагадує багато інших пристроїв від китайських виробників.
