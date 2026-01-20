Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європа готує консолідовану відповідь на торговельний тиск США — заява про Гренландію
08:15 19.01.2026 |
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нового пакета мит для низки країн, що експортують товари до США. Трамп заявив, що ці мита діятимуть з 1 лютого і доти, доки "не буде досягнуто угоди про повне та абсолютне придбання Гренландії" Сполученими Штатами.
У своїй соцмережі Truth Social президент США написав, що з таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія, стягуватиметься 10-відсоткове мито на експорт до США.
З 1 червня його збільшать до 25%, додав президент США.
"Китай і Росія хочуть заволодіти Гренландією, і Данія нічого не може з цим вдіяти. Наразі у них є для захисту дві собачі упряжки, одна з яких з'явилася нещодавно. Тільки Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть грати в цю гру, і до того ж дуже успішно! Ніхто не торкнеться цього священного клаптика землі, особливо враховуючи, що на карту поставлено національну безпеку Сполучених Штатів і всього світу", - написав далі Трамп.
За словами президента США, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія "приїхали до Гренландії з невідомими цілями" і грають у "дуже небезпечну гру".
"Необхідно вжити жорстких заходів, щоб ця потенційно небезпечна ситуація вирішилася швидко і без питань", - додав Трамп.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ
|Oxfam: багатство мільярдерів зросло до історичного максимуму
|Мита не оплачують інші країни: вчені спростували заяви Трампа
|Позачергове засідання Європейської ради через напруженні ситуації навколо Гренландії відбудеться 22 січня
|Сховища газу в Європі порожні вже наполовину, спот подорожчав до $460/тис. куб. м
|Міністр фінансів США став на захист тарифної риторики Трампа
|Євросоюз може запровадити тарифи на €93 млрд у відповідь на заяви Трампа про Гренландію — FT
Бізнес
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia