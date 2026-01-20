Авторизация

Європа готує консолідовану відповідь на торговельний тиск США — заява про Гренландію

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нового пакета мит для низки країн, що експортують товари до США. Трамп заявив, що ці мита діятимуть з 1 лютого і доти, доки "не буде досягнуто угоди про повне та абсолютне придбання Гренландії" Сполученими Штатами.

У своїй соцмережі Truth Social президент США написав, що з таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія, стягуватиметься 10-відсоткове мито на експорт до США.

З 1 червня його збільшать до 25%, додав президент США.

"Китай і Росія хочуть заволодіти Гренландією, і Данія нічого не може з цим вдіяти. Наразі у них є для захисту дві собачі упряжки, одна з яких з'явилася нещодавно. Тільки Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть грати в цю гру, і до того ж дуже успішно! Ніхто не торкнеться цього священного клаптика землі, особливо враховуючи, що на карту поставлено національну безпеку Сполучених Штатів і всього світу", - написав далі Трамп.

За словами президента США, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія "приїхали до Гренландії з невідомими цілями" і грають у "дуже небезпечну гру".

"Необхідно вжити жорстких заходів, щоб ця потенційно небезпечна ситуація вирішилася швидко і без питань", - додав Трамп.
За матеріалами: BBC Україна
Ключові теги: США, ЄС
 

