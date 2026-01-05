Авторизация

США затвердили інвестиції на понад $500 млн у військову інфраструктуру в Польщі

США виділять понад 500 млн доларів на розвиток інфраструктури на військових базах у Польщі.

Про це повідомив в Х речник польського уряду Адам Шлапка, передає "Європейська правда".

Інвестиції будуть спрямовані у чотири військові бази.

"Міцні союзи - це реальна безпека. США затвердили інвестиції на суму понад 500 млн доларів у військову інфраструктуру в Польщі - у Дравську Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську. Співпраця з Америкою зміцнює оборону країни та східний фланг НАТО", - написав Шлапка.

Наразі в Польщі дислоковано понад 10 тис. американських військовослужбовців. США збільшили вдвічі розміщений у республіці військовий контингент у лютому 2022 року.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш восени сказав, що американська сторона запевнила у відсутності намірів скорочувати військову присутність у його країні.

Перед цим Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з'явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Польща
 

