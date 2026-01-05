Фінансові новини
- |
- 05.01.26
- |
- 11:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
США затвердили інвестиції на понад $500 млн у військову інфраструктуру в Польщі
08:39 05.01.2026 |
США виділять понад 500 млн доларів на розвиток інфраструктури на військових базах у Польщі.
Про це повідомив в Х речник польського уряду Адам Шлапка, передає "Європейська правда".
Інвестиції будуть спрямовані у чотири військові бази.
"Міцні союзи - це реальна безпека. США затвердили інвестиції на суму понад 500 млн доларів у військову інфраструктуру в Польщі - у Дравську Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську. Співпраця з Америкою зміцнює оборону країни та східний фланг НАТО", - написав Шлапка.
Наразі в Польщі дислоковано понад 10 тис. американських військовослужбовців. США збільшили вдвічі розміщений у республіці військовий контингент у лютому 2022 року.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш восени сказав, що американська сторона запевнила у відсутності намірів скорочувати військову присутність у його країні.
Перед цим Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з'явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
|Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання
|"Велике перезавантаження" Зеленського: для чого ОП Буданов, що буде з Малюком, куди знову йде Шмигаль
|Уряд запускає державну підтримку страхування агропродукції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Єврокомісії кажуть про значне зростання кількості депортацій з ЄС
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
|$200 млрд на економічний поштовх: в уряді розповіли деталі "мирної" фінансової угоди
|США затвердили інвестиції на понад $500 млн у військову інфраструктуру в Польщі
|Влада Індії просить НПЗ щотижня звітувати про імпорт нафти з РФ, щоб надавати дані США, - Reuters
|Європа торік надала Україні військової допомоги на $21,5 мільярда. Це більше, ніж рік тому
Бізнес
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
|Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати
|Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
|Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби
|Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність