Болгарія з 1 січня перейшла на євро
12:27 01.01.2026 |
З 1 січня 2026 року Болгарія переходить на євро як свою основну валюту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
З 1 січня 2026 року Болгарія має стати 21-ю країною єврозони - через два роки після того, як євро з 2023 року запровадила Хорватія.
Цьогоріч Болгарія досягнула усіх необхідних критеріїв, серед яких - показники інфляції, дефіциту бюджету, запозичень, стабільність курсу обміну валют.
Після запровадження євро Болгарія, окрім переходу на нову валюту, отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку.
З 1 січня 2026 року євро поступово замінить лев як валюту Болгарії. Лев буде обмінюватися за курсом 1,95583 лева за 1 євро.
Обидві валюти будуть використовуватися паралельно протягом одного місяця.
При оплаті в левах решта видаватиметься в євро, що дозволить поступово вивести лев з обігу.
Комерційні банки заздалегідь отримали банкноти та монети євро від Болгарського національного банку (БНБ) і, своєю чергою, забезпечили євро готівкою магазини та інші підприємства.
Банкноти та монети лева можна обміняти в БНБ, комерційних банках та будь-якому поштовому відділенні, розташованому в сільській місцевості, де немає комерційного банку. Обмін в БНБ є безкоштовним і необмеженим у часі.
Обмін у банках та поштових відділеннях є безкоштовним протягом перших шести місяців. З 1 липня 2026 року банки та поштові відділення можуть стягувати плату за обмін.
З 1 січня 96% банкоматів у Болгарії будуть видавати банкноти євро, а решта - якомога швидше (протягом двох тижнів).
