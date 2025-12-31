Фінансові новини
- |
- 31.12.25
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Ірані спалахнули протести через рекордне падіння нацвалюти
14:25 31.12.2025 |
В Ірані спалахнули наймасштабніші за три роки протести після того, як національна валюта країни обвалилася до рекордного мінімуму щодо долара США, а глава Центробанку подав у відставку.
Про це повідомляє видання Associated Press.
Держтелебачення повідомило про відставку Мохаммада Рези Фарзіна. Тим часом трейдери й крамарі вийшли на вулиці на вулиці Сааді в центрі Тегерана, а також у районі Шуш поблизу головного Великого базару. Купці цього базару свого часу відіграли ключову роль у Ісламській революції 1979 року, яка повалила монархію й привела ісламістів до влади.
Офційне агентство IRNA підтвердило протести. Свідки повідомляють про подібні акції в інших великих містах - зокрема, в Ісфагані в центрі країни, Ширазі на півдні та Мешхеді на північному сході. У деяких районах Тегерана поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.
Протести стали найбільшими з 2022 року, коли смерть 22-річної Махси Джини Аміні у поліцейському відділку спричинила загальнонаціональні демонстрації. Її затримала так звана "поліція моралі" за нібито "неправильно" вдягнутий хіджаб.
Свідки розповіли Associated Press, що торговці в понеділок зачиняли крамниці й закликали інших зробити те саме. Напівофіційне агентство ILNA повідомило, що багато підприємців припинили торгівлю, навіть якщо формально їхні магазини залишалися відкритими.
У неділю протести були обмежені двома великими мобільними ринками в центрі Тегерана, де демонстранти скандували антиурядові гасла.
Ріал у неділю обвалився до 1,42 млн за долар, а в понеділок торгувався на рівні 1,38 млн за долар.
Чутки про можливу відставку Фарзіна ходили останній тиждень. Коли він обійняв посаду в 2022 році, ріал коштував близько 430 000 за долар.
Стрімка девальвація посилює інфляційний тиск, розкручуючи ціни на продукти та інші базові товари й ще більше стискаючи бюджети домогосподарств - тенденція, що може погіршитися після нещодавньої зміни цін на бензин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Хорватія виділила €15 млн для постачання зброї в Україну через ініціативу PURL
|Фінляндія взяла під контроль судно через пошкодження телеком-кабелю в Балтійському морі, - Bloomberg
|В Ірані спалахнули протести через рекордне падіння нацвалюти
|Румунія дасть 50 млн євро на ініціативу з купівлі зброї США для України
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
|Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США
Бізнес
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail