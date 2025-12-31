Авторизация

В Ірані спалахнули протести через рекордне падіння нацвалюти

В Ірані спалахнули наймасштабніші за три роки протести після того, як національна валюта країни обвалилася до рекордного мінімуму щодо долара США, а глава Центробанку подав у відставку.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Держтелебачення повідомило про відставку Мохаммада Рези Фарзіна. Тим часом трейдери й крамарі вийшли на вулиці на вулиці Сааді в центрі Тегерана, а також у районі Шуш поблизу головного Великого базару. Купці цього базару свого часу відіграли ключову роль у Ісламській революції 1979 року, яка повалила монархію й привела ісламістів до влади.

Офційне агентство IRNA підтвердило протести. Свідки повідомляють про подібні акції в інших великих містах - зокрема, в Ісфагані в центрі країни, Ширазі на півдні та Мешхеді на північному сході. У деяких районах Тегерана поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Протести стали найбільшими з 2022 року, коли смерть 22-річної Махси Джини Аміні у поліцейському відділку спричинила загальнонаціональні демонстрації. Її затримала так звана "поліція моралі" за нібито "неправильно" вдягнутий хіджаб.

Свідки розповіли Associated Press, що торговці в понеділок зачиняли крамниці й закликали інших зробити те саме. Напівофіційне агентство ILNA повідомило, що багато підприємців припинили торгівлю, навіть якщо формально їхні магазини залишалися відкритими.

У неділю протести були обмежені двома великими мобільними ринками в центрі Тегерана, де демонстранти скандували антиурядові гасла.

Ріал у неділю обвалився до 1,42 млн за долар, а в понеділок торгувався на рівні 1,38 млн за долар.

Чутки про можливу відставку Фарзіна ходили останній тиждень. Коли він обійняв посаду в 2022 році, ріал коштував близько 430 000 за долар.

Стрімка девальвація посилює інфляційний тиск, розкручуючи ціни на продукти та інші базові товари й ще більше стискаючи бюджети домогосподарств - тенденція, що може погіршитися після нещодавньої зміни цін на бензин.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Іран
 

