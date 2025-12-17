Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент підтримав переспрямування коштів з програм ЄС на оборону

Європейський парламент у вівторок схвалив зміни до законодавства ЄС, які дозволять змінювати затверджені програми, аби скерувати додаткове фінансування на оборонні проєкти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Законодавство, ухвалене Європарламентом у вівторок і вже узгоджене з Радою ЄС, дозволить спрямувати більше фінансування ЄС на інвестиції, пов'язані з обороною, шляхом внесення змін до правил чинних програм ЄС.

Ідеться зокрема про Платформу стратегічних технологій для Європи, "Горизонт Європа", Європейський оборонний фонд, програму "Цифрова Європа" та інструмент "З'єднання Європи".

Під час переговорів з Радою ЄС Європарламент розширив сферу застосування заходів, включивши до них підвищення стійкості до гібридних атак та іноземного втручання.

Депутати Європарламенту також виступили за те, щоб законодавство передбачало більшу підтримку оборонної промисловості України, та забезпечили її участь в Європейському оборонному фонді.

Законодавство ухвалили в Європарламенті 519 голосами "за" і 119 "проти", при цьому 25 депутатів утримались.

Тепер документ повинен бути офіційно затверджений Радою Євросоюзу, перш ніж буде опублікований в Офіційному віснику ЄС і набере чинності.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
