Європейські війська в Україні зможуть давати відсіч силам РФ. Це є у гарантіях безпеки, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що за умов потенційних гарантій безпеки від США та Європи після припинення вогню в Україні західні миротворці зможуть за певних обставин чинити опір російській армії

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Порушення перемир'я

На запитання журналістів про можливі гарантії безпеки, запропоновані Сполученими Штатами під час переговорів у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським, Мерц відповів, що гаранти повинні будуть відбити російські сили у разі порушення будь-яких умов перемир'я.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", - сказав канцлер Німеччини.

"Те, що американці взяли на себе таке зобов'язання - захищати Україну в разі припинення вогню, якби вона була територією НАТО, - я вважаю, що це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу", - додав Мерц.

Конфіскація росактивів

Політик також вважає, що є 50% шансів домогтися згоди Європи на використання заморожених російських активів для фінансування оборони України.