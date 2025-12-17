Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські війська в Україні зможуть давати відсіч силам РФ. Це є у гарантіях безпеки, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що за умов потенційних гарантій безпеки від США та Європи після припинення вогню в Україні західні миротворці зможуть за певних обставин чинити опір російській армії 

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.


Порушення перемир'я

На запитання журналістів про можливі гарантії безпеки, запропоновані Сполученими Штатами під час переговорів у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським, Мерц відповів, що гаранти повинні будуть відбити російські сили у разі порушення будь-яких умов перемир'я.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", - сказав канцлер Німеччини.

"Те, що американці взяли на себе таке зобов'язання - захищати Україну в разі припинення вогню, якби вона була територією НАТО, - я вважаю, що це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу", - додав Мерц.

Конфіскація росактивів

Політик також вважає, що є 50% шансів домогтися згоди Європи на використання заморожених російських активів для фінансування оборони України. 
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

