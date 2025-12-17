Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС готує репараційний кредит Україні на €90 мільярдів - дві третини на військову підтримку

Франція та Європейська комісія розглядають надання репараційного кредиту у розмірі 90 мільярдів євро на основі заморожених російських активів на фінансування України у 2026-2027 роках.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіли у вівторок на брифінгу в Єлисейському палаці, напередодні проведення засідання Європейської ради в Брюсселі.

З них дві третини мають піти на військову підтримку з акцентом на інтеграцію європейської та української оборонної промисловості.

«На сьогодні пріоритетом, виходячи з російських активів, заморожених нами нещодавно на довший термін, є робота над сумою 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, перш ніж з 1 січня 2028 року перейти до більш регулярного фінансування, яке є більш звичним у межах наступного бюджету ЄС, наступної фінансової рамки», - заявили в Єлисейському палаці.

Там також додали, що дискусія щодо гарантій, які слід надати Бельгії, просувається, але "ці гарантії повинні стосуватися всіх держав, щоб бути прийнятними".

Також, згідно з канцелярією французького президента, пріоритетом Єврокомісії є активи, які знаходяться у центральних депозитаріях Euroclean, а не суверенними активами РФ в комерційних банках.

«Це дозволяє працювати над гарантіями, які є цільовими та специфічними для центральних депозитаріїв, без додавання рівня юридичної складності. Сьогодні механізм надання позики на відшкодування суверенних активів, які знаходяться в комерційних банках, передбачає надання позик за діючими контрактами, які передбачають додаткові гарантії на випадок ризику судових спорів або системних ризиків», - пояснили в Єлисейському палаці.

Кошти, які планують виділити України, мають піти, передусім, на військову підтримку.

«Комісія зазначила в ході дебатів, що дві третини (вказаної суми - ред.) повинні піти на військову підтримку, а одна третина - на цивільну підтримку. Отже, у цьому репараційному кредиті буде військова складова, яка буде суттєвою, і робота, яку ми зараз проводимо, спрямована, з одного боку, на забезпечення всієї необхідної фінансової прозорості в цивільній сфері, з реформами, які також необхідні на європейському шляху України, а з іншого боку, що стосується військової сфери, ми наполягаємо, щоб були чіткі умови європейської преференції. Такої, яка дозволить сприяти інтеграції української та європейської оборонних промислових баз», - наголосив представник Єлисейського палацу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

