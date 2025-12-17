Кабмін спростив встановлення вишок мобільного зв’язку

Оновлені Державні будівельні норми (ДБН) щодо систем протипожежного захисту скасували обов'язкове встановлення автономних систем пожежогасіння у приміщеннях окремо розташованих базових станцій.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Очікується, що це рішення дасть мобільним операторам змогу ефективніше планувати інвестиції та перенаправляти додаткові ресурси на розвиток критичної інфраструктури в Україні.

Скасування вимоги, яка діяла з 2014 року, стало результатом спільної роботи численних стейкхолдерів, включно з бізнесом, профільними міністерствами та представниками парламенту. Ініціативою до оновлення норм став запит компанії "Київстар" через платформу "Пульс", що прискорило міжвідомче опрацювання питання.

Попередня норма ґрунтувалася на підходах, актуальних на момент її ухвалення. Водночас дослідження Інституту ДСНС показують, що сучасні базові станції з енергоефективним та негорючим обладнанням мають низький рівень пожежного ризику, що врахували під час оновлення регуляторних вимог.

"Також оновлення ДБН забезпечує їхню відповідність європейській практиці та підходам ЄС, що є важливою складовою першого етапу дерегуляції галузі. При цьому значно спростяться процедури будівництва й обслуговування базових станцій, а також зменшиться потенційна шкода телеком-обладнанню, яку могли завдавати аерозольні системи", ‒ зазначили у Мінекономіки.

Як повідомлялося, Мінекономіки представило перший публічний аналітичний дашборд платформи "Пульс" ‒ інструменту для зворотного зв'язку між бізнесом і владою. "Пульс" вже зібрав понад 338 тисяч оцінок, майже 30 тисяч коментарів та понад 300 звернень від верифікованих підприємців з усієї України.

Вперше підприємці, аналітики та органи влади можуть у режимі реального часу відстежувати тенденції, проблеми та запити бізнесу через платформу. У Мінекономіки очікують, що відкритість даних та постійний аналіз у реальному часі створять основу для ефективного діалогу між владою та бізнесом.