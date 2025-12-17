Фінансові новини
17.12.25
15:04
RSS
мапа сайту
"Зимова тисяча": Кількість заявок уже на 55% перевищила очікувану суму виплат
10:14 17.12.2025 |
Понад 17 млн українців уже подали заявку на оформлення виплати 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка".
Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, зокрема, понад 3,3 млн заявок подано на дітей через "Дію".
Виплати вже отримали 13 млн українців.
Свириденко нагадала, що отримані кошти через "Дію" можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
Окрім того, Свириденко зазначила, що було розширено строк використання коштів за заявками через "Укрпошту" до кінця лютого 2026 року, а з минулого тижня з'явилася можливість використання коштів також у продуктових мережах.
Подати заявку можна до 24 грудня.
