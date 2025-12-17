Фінансові новини
В Україні підготували перших фахівців з гарантування якості у сфері ОПК
12:20 17.12.2025 |
У Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» за підтримки Міноборони перша група фахівців для ОПК пройшла підготовку за новою програмою гарантування якості.
Про це повідомила пресслужба МОУ, передає Укрінформ.
У листопаді-грудні слухачі опанували курс "Стандартизація та системи менеджменту якості в оборонно-промисловому комплексі".
Навчання пройшли представники понад 50 стратегічно важливих підприємств оборонної індустрії України.
Як зазначається, після успішного складання підсумкових іспитів свідоцтва отримали перші 80 випускників курсу. Представники ОПК набули компетентності створювати та підтримувати систему менеджменту якості на своїх підприємствах відповідно до стандартів НАТО серії AQAP. Вони також зможуть забезпечувати діяльність підприємства під час взаємного гарантування якості у співпраці з державами-партнерами.
Навчання відбувалось у тісній координації з Міністерством оборони.
«Запровадження нової програми є важливим етапом у розбудові національної системи забезпечення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення та її гармонізації з відповідними системами держав-членів НАТО та ЄС», - наголосили у МОУ.
