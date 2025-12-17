Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою

12:52 17.12.2025 |

Право, Політика

Верховна Рада зобов'язала міністрів бути присутніми та звітувати про свою роботу під час розгляду питання їхньої відставки у профільному комітеті та на пленарному засіданні парламенту.

Відповідний законопроєкт №3195 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів у цілому підтримали 285 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон приводить у відповідність до Конституції положення Регламенту Верховної Ради, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів Кабінету міністрів. Згідно з ухваленими змінами до законодавства президент України звертається до Верховної Ради з поданням про призначення прем'єр-міністра, міністрів оборони та закордонних справ протягом п'ятнадцяти днів з дня одержання відповідної пропозиції від коаліції депутатських фракцій. Парламент розглядає питання про призначення прем'єр-міністра, міністрів оборони та закордонних справ протягом п'яти днів з дня внесення відповідного подання президентом.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", парламент доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку негайно підписати закон, що він і зробив.

За словами ініціатора внесення змін до законодавства народного депутата Романа Лозинського (фракція "Голос"), він зареєстрував цей законопроєкт ще у 2020 році.

"Парламент нарешті повертає суб'єктність... Роками відставка більшості міністрів відбувалася без жодного звіту: депутати фактично виконували спущене згори рішення й тиснули кнопку без обговорення. Але це - "баг" системи, і так не повинно бути. Міністри - це наймані менеджери, які підзвітні парламенту. Саме тому ми сьогодні це виправили. Очікуємо на підпис президента", - написав Лозинський у Фейсбуці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

