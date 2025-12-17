Фінансові новини
- |
- 17.12.25
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони планує запустити Defence City 5 січня 2026 року
Міністерство оборони подало на розгляд Уряду пакет нормативних актів, що має забезпечити запуск з 5 січня 2026 року спеціального правового режиму Defence City - інструменту державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Defence City - це сучасна модель розвитку ОПК, яка дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та залучати міжнародні інвестиції. Основна ідея проста: податкова підтримка в обмін на розвиток виробництва, модернізацію, нові технології та дослідження", - написав він.
Очікується, що Defence City сприятиме як розвитку українських провідних підприємств оборонної промисловості, так і відкриє шлях до спільних з нашими партнерами виробництв і технологічного трансферу.
"Очікуємо на ухвалення відповідних рішень вже на найближчому засіданні Уряду", - зазначив Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Міноборони планує запустити Defence City 5 січня 2026 року
|Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою
|В Україні підготували перших фахівців з гарантування якості у сфері ОПК
|17 грудня закінчується прийом заявок на отримання 6500 гривень "Зимової підтримки"
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴4,6 мільярда
|ЄС готує репараційний кредит Україні на €90 мільярдів - дві третини на військову підтримку
Бізнес
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS