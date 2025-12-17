Авторизация

Міноборони планує запустити Defence City 5 січня 2026 року

13:14 17.12.2025 |

Економіка, Україна

Міністерство оборони подало на розгляд Уряду пакет нормативних актів, що має забезпечити запуск з 5 січня 2026 року спеціального правового режиму Defence City - інструменту державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Defence City - це сучасна модель розвитку ОПК, яка дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та залучати міжнародні інвестиції. Основна ідея проста: податкова підтримка в обмін на розвиток виробництва, модернізацію, нові технології та дослідження", - написав він.

Очікується, що Defence City сприятиме як розвитку українських провідних підприємств оборонної промисловості, так і відкриє шлях до спільних з нашими партнерами виробництв і технологічного трансферу.

"Очікуємо на ухвалення відповідних рішень вже на найближчому засіданні Уряду", - зазначив Шмигаль. 
За матеріалами: Цензор
 

