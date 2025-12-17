Авторизация

17 грудня закінчується прийом заявок на отримання 6500 гривень "Зимової підтримки"

12:11 17.12.2025 |

Економіка, Україна

16 та 17 грудня - останні дні подачі заявок на отримання 6500 гривень для вразливих категорій.

Про це нагадала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Загалом заявку на виплату оформили понад 410 тисяч людей. Виплати вже отримали понад 272 тисячі громадян", - повідомила вона.

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після їх надходження.

Крім того, за її словами, понад 17 мільйонів українців подали заявку на оформлення 1000. Зокрема понад 3,3 млн заявок подано на дітей через Дію. Виплати вже отримали 13 млн українців.

Свириденко зазначила, що отримані кошти через Дію можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

"Розширили строк використання коштів за заявками через Укрпошту до кінця лютого 2026.

З минулого тижня зʼявилася можливість використання коштів також у продуктових мережах", - підкреслила вона.

За матеріалами: Економічна правда
 

