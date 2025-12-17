Фінансові новини
- |
- 17.12.25
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейська Бізнес Асоціація обрала нового президента
09:09 17.12.2025 |
Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, став новим президентом Європейської Бізнес Асоціації на 2026-2027 роки. Рішення ухвалене 15 грудня під час першого засідання оновленого складу правління організації.
Президента асоціації обирають голосуванням члени правління. Хокан Йюде змінить на цій посаді Тіберіу Діма, який очолював бізнес-спільноту протягом 2022-2025 років.
"Команда асоціації щиро вдячна Тіберіу Діма за його вклад у розвиток організації протягом цього непростого періоду", - йдеться у повідомленні ЄБА.
Мауро Лонгобардо, СЕО АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, залишаються на посадах віцепрезидентів асоціації.
У 2026 році правління асоціації складатиметься із 15 компаній-членів. До нього увійшли представники провідних міжнародних та українських компаній, зокрема ARZINGER, Bayer, Dragon Capital, Google в Україні, JTI Україна, Raiffeisen Bank, Scania Україна, АрселорМіттал Кривий Ріг, IFC, SAP Україна, SoftServe, METRO Cash & Carry Україна, Kyivstar, Nestlé та Siemens Україна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Репараційний кредит: Fitch помістив рейтинги Euroclear у категорію негативних
|Трамп оголосив "терористичним" режим Мадуро і анонсував блокаду танкерів
|Інфляція в єврозоні в листопаді залишилася на рівні 2,1%, нижче за прогноз
|Президентка Єврокомісії: рішення про фінансову підтримку України треба ухвалити на цьому саміті
|До Сенату США внесли законопроєкт із санкціями за імпорт нафти РФ
|Європарламент підтримав переспрямування коштів з програм ЄС на оборону
Бізнес
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS