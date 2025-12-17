Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейська Бізнес Асоціація обрала нового президента

Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, став новим президентом Європейської Бізнес Асоціації на 2026-2027 роки. Рішення ухвалене 15 грудня під час першого засідання оновленого складу правління організації.

Президента асоціації обирають голосуванням члени правління. Хокан Йюде змінить на цій посаді Тіберіу Діма, який очолював бізнес-спільноту протягом 2022-2025 років.

"Команда асоціації щиро вдячна Тіберіу Діма за його вклад у розвиток організації протягом цього непростого періоду", - йдеться у повідомленні ЄБА.

Мауро Лонгобардо, СЕО АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, залишаються на посадах віцепрезидентів асоціації.

У 2026 році правління асоціації складатиметься із 15 компаній-членів. До нього увійшли представники провідних міжнародних та українських компаній, зокрема ARZINGER, Bayer, Dragon Capital, Google в Україні, JTI Україна, Raiffeisen Bank, Scania Україна, АрселорМіттал Кривий Ріг, IFC, SAP Україна, SoftServe, METRO Cash & Carry Україна, Kyivstar, Nestlé та Siemens Україна.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес