Європейська Бізнес Асоціація обрала нового президента

Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, став новим президентом Європейської Бізнес Асоціації на 2026-2027 роки. Рішення ухвалене 15 грудня під час першого засідання оновленого складу правління організації.

Президента асоціації обирають голосуванням члени правління. Хокан Йюде змінить на цій посаді Тіберіу Діма, який очолював бізнес-спільноту протягом 2022-2025 років.

"Команда асоціації щиро вдячна Тіберіу Діма за його вклад у розвиток організації протягом цього непростого періоду", - йдеться у повідомленні ЄБА.

Мауро Лонгобардо, СЕО АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, залишаються на посадах віцепрезидентів асоціації.

У 2026 році правління асоціації складатиметься із 15 компаній-членів. До нього увійшли представники провідних міжнародних та українських компаній, зокрема ARZINGER, Bayer, Dragon Capital, Google в Україні, JTI Україна, Raiffeisen Bank, Scania Україна, АрселорМіттал Кривий Ріг, IFC, SAP Україна, SoftServe, METRO Cash & Carry Україна, Kyivstar, Nestlé та Siemens Україна.