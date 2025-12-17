Як тільки лідери ЄС домовляться щодо використання російських заморожених активів на користь України, Європарламент вдасться до так званої процедури терміновості для прискорення ухвалення "репараційної позики" Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Депутати Європарламенту готуються проголосувати за пропозицію про надання Україні "репараційної позики" на пленарному засіданні в січні 2026 року.

У вівторок Європарламент підтримав прохання прискорити законодавчі процеси щодо проєкту закону про надання позики Україні.

"Цей новий інструмент, у разі його прийняття, сприятиме задоволенню фінансових потреб України та підтримці державного бюджету, включаючи військовий потенціал, а також оборонну промисловість країни та її інтеграцію в Європейську оборонну промислову базу. Пропонована позика пов'язана з існуючим механізмом допомоги Україні та механізмом співпраці з Україною у сфері позик", - пояснили в ЄП.

Після того, як Європейський парламент розпочав відповідну роботу, пропозиція також повинна бути схвалена державами-членами ЄС. Очікується, що глави держав та урядів ЄС спробують досягти згоди щодо подальших кроків під час саміту ЄС у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.