Європарламент готується затвердити "репараційну позику" Україні за прискореною процедурою
08:52 17.12.2025 |
Як тільки лідери ЄС домовляться щодо використання російських заморожених активів на користь України, Європарламент вдасться до так званої процедури терміновості для прискорення ухвалення "репараційної позики" Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".
Депутати Європарламенту готуються проголосувати за пропозицію про надання Україні "репараційної позики" на пленарному засіданні в січні 2026 року.
У вівторок Європарламент підтримав прохання прискорити законодавчі процеси щодо проєкту закону про надання позики Україні.
"Цей новий інструмент, у разі його прийняття, сприятиме задоволенню фінансових потреб України та підтримці державного бюджету, включаючи військовий потенціал, а також оборонну промисловість країни та її інтеграцію в Європейську оборонну промислову базу. Пропонована позика пов'язана з існуючим механізмом допомоги Україні та механізмом співпраці з Україною у сфері позик", - пояснили в ЄП.
Після того, як Європейський парламент розпочав відповідну роботу, пропозиція також повинна бути схвалена державами-членами ЄС. Очікується, що глави держав та урядів ЄС спробують досягти згоди щодо подальших кроків під час саміту ЄС у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.
ТОП-НОВИНИ
