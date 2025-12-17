Фінансові новини
Рада підтримала законопроєкт про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання
09:24 17.12.2025 |
Депутати пояснили, що необхідність законодавчого закріплення хвилини мовчання зумовлена потребою у визначенні єдиних підходів до її організації
Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання.
«За» документ проголосували 314 депутатів, не голосували 20.
Законопроєкт №14144 передбачає встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.
«Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани та пам'яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру пам'яті, зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни. Необхідність законодавчого закріплення цього ритуалу зумовлена потребою у визначенні єдиних підходів до його організації та поширення у всіх сферах суспільного життя», - йдеться у пояснювальній записці.
