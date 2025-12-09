Уряд США підтримує план Іраку щодо передачі частки "ЛУКОЙЛу" на нафтовому родовищі "Західна Курна - 2" американській компанії, пише агентство Bloomberg із посиланням на представника держдепартаменту.

"Ми натхнені початковими угодами міністерства нафти Іраку з ExxonMobil і Chevron Corp., а також нещодавнім зобов'язанням передати "Західну Курну-2" американському оператору", - заявив він агентству, додавши, що "Сполучені Штати й надалі відстоюватимуть інтереси американських компаній в Іраку".

Після включення "ЛУКОЙЛу" до списку санкцій Великої Британії в середині жовтня, а потім США, компанія оголосила про намір продати свої закордонні активи. За кілька днів швейцарський трейдер Gunvor подав заявку в Мінфін США (OFAC) на купівлю Lukoil International GmbH (LIG), що володіє зарубіжними активами "ЛУКОЙЛу", але йому було відмовлено.

Потім ЗМІ почали повідомляти про різних претендентів на купівлю як всієї LIG, так і її активів окремо.

Будь-яка угода має бути узгоджена OFAC, до 13 грудня діє дозвіл відомства на проведення операцій для узгодження та укладення контрактів з продажу Lukoil International GmbH і пов'язаних із ним активів "ЛУКОЙЛу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністерство нафти Іраку планує звернутися до низки провідних американських виробників для передання частки російської компанії в родовищі. "Передача управління родовищем Західна Курна-2 одній з американських нафтових компаній відповідатиме обопільним інтересам, зміцнить стабільність світових ринків і забезпечить видобуток нафти Іраку і його частку на ринку", - заявили в міністерстві. Повідомлялося, що Exxon і Chevron Corp. були серед американських нафтових компаній, зацікавлених щонайменше в деяких міжнародних активах "ЛУКОЙЛу", водночас Еххоп звернулася до міністерства нафти Іраку із зацікавленістю в купівлі "Західної Курни-2".

Як пише Bloomberg із посиланням на джерело, Ірак надав би перевагу Exxon, яка раніше розробляла сусіднє нафтове родовище "Західна Курна-1" (2024 року компанія вийшла з проєкту - ІФ-У).

ExxonMobil нещодавно повернулася до Іраку, підписавши в жовтні попередню угоду, яка може відкрити шлях до розробки родовища Маджнун на півдні країни. Chevron веде переговори про вихід на ринок Іраку, заявляв генеральний директор Майк Вірт на Дні інвестора компанії 12 листопада, зазначає агентство.

Ірак, другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, на "Західній Курні - 2" видобувають близько 480 тис. б/д нафти - близько 0,5% світового попиту.

Генеральний директор державної маркетингової компанії Іраку SOMO Алі Нізар аль-Шатрі в інтерв'ю телеканалу Asharq TV у неділю ввечері повідомив, що SOMO взяла на себе продаж частки нафти "ЛУКОЙЛу" з родовища "Західна Курна-2". За словами Аль-Шатрі, SOMO вдалося продати всі наявні обсяги, і видобуток на родовищі не постраждає.

"ЛУКОЙЛу" належить у проєкті 75%, нафта видобувається в межах сервісного контракту.