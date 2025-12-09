Фінансові новини
- |
- 09.12.25
- |
- 11:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Орбан домовився з Туреччиною про подальші поставки російського газу до Угорщини
08:42 09.12.2025 |
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок домовився, що турецька сторона продовжить постачання російського газу до Угорщини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.
На пресконференції після переговорів з Ердоганом у Стамбулі Орбан розповів, що сторони обговорили співпрацю у сфері енергетики.
Він нагадав, що Угорщина нещодавно домовилася зі США, що американські санкції щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини, а потім Росія гарантувала подальше їх постачання.
"Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього", - повідомив він.
Глава уряду Угорщини додав, що ця гарантія є "серйозним питання" і може бути необхідною, оскільки тільки цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.
Раніше стало відомо, що Угорщина та, можливо, Словаччина оскаржуватимуть в Суді ЄС план Європейського Союзу щодо заборони імпорту російського газу й нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Конгрес США узгодив оборонний бюджет з $800 млн для України
|Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
|Ключова компанія, що визначає ціни на нафту, не враховуватиме пальне з Росії
|Рада ЄС затвердила програму на €300 мільйонів для українського ВПК
|Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору
|Казахстан вирішив качати нафту через Китай після атаки України на порт РФ
Бізнес
|Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
|Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції
|Європейські лоукости планують повернутись в Україну: коли це стане можливим
|Обсяг угод M&A у криптовалютному секторі досяг рекордних $8,6 млрд у 2025 р.
|Компанія Prada купила модний дім Versace
|Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го
|The Economist: ШІ став загрозою для соціологів та опитувань громадської думки