Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан домовився з Туреччиною про подальші поставки російського газу до Угорщини

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок домовився, що турецька сторона продовжить постачання російського газу до Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

На пресконференції після переговорів з Ердоганом у Стамбулі Орбан розповів, що сторони обговорили співпрацю у сфері енергетики.

Він нагадав, що Угорщина нещодавно домовилася зі США, що американські санкції щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини, а потім Росія гарантувала подальше їх постачання.

"Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього", - повідомив він.

Глава уряду Угорщини додав, що ця гарантія є "серйозним питання" і може бути необхідною, оскільки тільки цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.

Раніше стало відомо, що Угорщина та, можливо, Словаччина оскаржуватимуть в Суді ЄС план Європейського Союзу щодо заборони імпорту російського газу й нафти.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0700
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 49,0242
  0,0281
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1500  0,02 0,05 42,1800  0,02 0,05
EUR 49,0795  0,01 0,02 49,1015  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес