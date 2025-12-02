Авторизация

Армія Ізраїлю отримає лазерні перехоплювачі «Залізний промінь» до кінця року

Ізраїль завершив розробку передової системи протиповітряної оборони «Залізний промінь», що працює на лазерних технологіях, і планує передати її ізраїльській армії у грудні 2025 року.

Про це заявив керівник Управління оборонних досліджень і розробок ізраїльського Міноборони Денні Голд, передає Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.

«Очікується, що лазерна система «Залізний промінь» докорінно змінить правила ведення бойових дій. Паралельно ми вже працюємо над системами наступного покоління», - сказав Голд на Міжнародному саміті з оборонних технологій DefenseTech.

Він уточнив, що після завершення розробки та комплексних випробувань система буде готова до початкового постачання 30 грудня 2025 року.

Зазначається, що розроблений компанією Rafael Advanced Systems Ltd. «Залізний промінь» не замінюватиме «Залізний купол» чи інші ізраїльські системи ППО, а доповнюватиме їх - збиватиме дрібні цілі, залишаючи більші для таких комплексів, як «Праща Давида» та «Стріла».

Система, над якою працювали з 2014 року, може стати «революційним рішенням» у протидії снарядним атакам: за наявності постійного джерела енергії лазер фактично «не закінчується». Основним недоліком є зниження ефективності за умов низької видимості - туману, густої хмарності чи негоди.
Ключові теги: Ізраїль
 

