Сполучені Штати хочуть насамперед укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами євродипломата і ще однієї людини, саме ця умова стала ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня.

Так, у вівторок, держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками заявив, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але пізніше.

Інший євродипломат повідомив, що Рубіо сказав про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві. Однак він не вдавався в подробиці і не повторював цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.

Також глава Держдепу згадав у загальних рисах кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди. Як пише Politico, європейці мали на увазі питання територій і заморожені активи РФ.

Білий дім зі свого боку наполягає, що будь-який мирний план матиме гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України", - заявила заступник речника Білого дому Анна Келлі.

Держдепартамент США не відповів на запит Politico про коментар.

Також видання пише, що в четвер Рубіо сказав своїм європейським колегам, що США не розглядаються як справедливий посередник на переговорах. Причина в тому, що Вашингтон одночасно надає військову допомогу Україні і вводить санкції проти Росії.

Говорячи загалом про мирний план, деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить чашу терезів у бік Росії.

"Жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", - додав третій євродипломат.



Мирний план США та гарантії безпеки

Нагадаємо, нещодавно США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни, який складався з 28 пунктів.

Згідно з планом, Україна мала вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки.

Ба більше, від Києва вимагали відмови від НАТО, а від Альянсу - ніколи не приймати Україну у військовий блок.

Але як писало Axios, крім основного документа, Києву передали ще один. У ньому якраз ішлося про гарантії безпеки за аналогією НАТО.

Зокрема, що в разі нового нападу Росії, США і Європа будуть зобов'язані відреагувати, включно з можливим застосуванням військової сили. Такі гарантії, якщо вірити Axios, Вашингтон має намір надати на 10 років з можливістю продовження.

Варто зазначити, що з огляду на вигідність початкового плану Росії, у неділю, 23 листопада, в Женеві було організовано екстрену зустріч делегацій США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

За даними FT, план скоротився з 28 до 19 пунктів. Хоча особисто президент США Дональд Трамп добою раніше натякнув, що план скоротився до 22 пунктів.