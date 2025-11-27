Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

Радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном, що експорт російської нафти внаслідок застосування санкцій впав на 15-20%, повідомляє офіційний веб-портал Президента України в середу.

"Під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном обговорили вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї. За словами Владислава Власюка, завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в РФ до кінця року зменшиться на 5 %, а експорт уже знизився на 15-20%. Крім того, збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах Росії", - йдеться у повідомленні.

Також у середу відбулася зустріч Владислава Власюка з директором з питань економічної безпеки МЗС Данії Міхаелем Лунном Єппесеном, санкційним координатором Данії Саймоном Фастерк'єром К'єльдсеном та Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном. Розмова стосувалася наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

"Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які Росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції", - повідомляє веб-портал Президента України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2987
  0,0726
 0,17
EUR
 1
 48,9481
  0,0304
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9556  0,02 0,05 42,5589  0,03 0,07
EUR 48,7172  0,02 0,04 49,3683  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 20:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,22 0,52 42,2800  0,22 0,52
EUR 48,8830  0,09 0,19 48,9050  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес