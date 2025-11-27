Фінансові новини
Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк
08:46 27.11.2025
Радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном, що експорт російської нафти внаслідок застосування санкцій впав на 15-20%, повідомляє офіційний веб-портал Президента України в середу.
"Під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном обговорили вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї. За словами Владислава Власюка, завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в РФ до кінця року зменшиться на 5 %, а експорт уже знизився на 15-20%. Крім того, збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах Росії", - йдеться у повідомленні.
Також у середу відбулася зустріч Владислава Власюка з директором з питань економічної безпеки МЗС Данії Міхаелем Лунном Єппесеном, санкційним координатором Данії Саймоном Фастерк'єром К'єльдсеном та Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном. Розмова стосувалася наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.
"Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які Росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції", - повідомляє веб-портал Президента України.
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|"Спочатку угода": США виставили умову щодо гарантій безпеки для України, - Politico
Радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном, що експорт російської нафти внаслідок застосування санкцій впав на 15-20%, повідомляє офіційний веб-портал Президента України в середу.
|Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ
|У США хочуть зміцнити контроль за витоками інформації в ядерній сфері - ЗМІ
|Кількість заявок на допомогу з безробіття у США минулого тижня несподівано знизилася
|Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
|Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом
"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", - написав Зеленський
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів
|Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
|WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.