Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

Радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном, що експорт російської нафти внаслідок застосування санкцій впав на 15-20%, повідомляє офіційний веб-портал Президента України в середу.

"Під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном обговорили вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї. За словами Владислава Власюка, завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в РФ до кінця року зменшиться на 5 %, а експорт уже знизився на 15-20%. Крім того, збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах Росії", - йдеться у повідомленні.

Також у середу відбулася зустріч Владислава Власюка з директором з питань економічної безпеки МЗС Данії Міхаелем Лунном Єппесеном, санкційним координатором Данії Саймоном Фастерк'єром К'єльдсеном та Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном. Розмова стосувалася наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

"Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які Росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції", - повідомляє веб-портал Президента України.