Іноземні інвестори повертаються на китайський ринок акцій

Іноземні покупки китайських акцій досягли найвищого рівня за чотири роки, що свідчить про те, що глобальні інвестори почали переоцінювати ринок, який до недавнього часу вважався "незалучним".

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Загальні припливи іноземних інвестицій в китайські акції з січня по жовтень цього року становили 50,6 млрд доларів, що значно більше порівняно з 11,4 млрд доларів у 2024 році, за даними Інституту міжнародних фінансів, торгової організації для глобальної банківської індустрії.

Китайські акції, котирувані як на материковій частині Китаю, так і в Гонконгу, показали значні зростання цього року, завдяки ентузіазму навколо штучного інтелекту після виходу проривної моделі DeepSeek та ряду сильних лістингів у фінансовому хабі Азії.

Ці зростання стали результатом багатьох років слабких доходів, коли іноземці скорочували свої позиції через зростаючі побоювання щодо уповільнення економічного зростання та зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

"Китай все ще торгується на рекордно великій знижці порівняно з рештою світу, і все ж у них є деякі з найкращих компаній у сфері технологій", - сказав Джонатан Пайнс, керівник акцій Азії, що не входять до Японії, в Federated Hermes. "Вони є єдиним реальним конкурентом США в деяких галузях".

"Два роки тому Китай був незалучним для багатьох людей", - сказав Ян Ван, головний стратег з ринків, що розвиваються та Китаю в Alpine Macro.

Минулого року Пекін припинив публікацію щоденних даних про інвестиції в акції материкового Китаю через Гонконг, що ускладнило оцінку рівнів іноземних припливів. IIF відстежує зміни зовнішніх портфельних зобов'язань і виключає китайські компанії, котирувані в США.

Інвестицій було більше після того, як США запровадили свої тарифи "День звільнення" у квітні, за даними Citi, з купівлею на рівні 55% проти 45% продажу серед різних типів клієнтів.

Цього року іноземні активні менеджери були чистими продавцями китайських акцій, але це було більш ніж компенсовано припливами в пасивні фонди, згідно з даними EPFR Global, що відстежує припливи в біржові фонди та взаємні фонди.