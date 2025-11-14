Авторизация

Росія компенсувала удари українських дронів резервними нафтовими потужностями – Reuters

 

Обсяг переробки нафти в Росії в цьому році знизився лише на 3%, оскільки нафтопереробні заводи запобігли різкому спаду виробництва палива, використовуючи резервні потужності для компенсації збитків від ударів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Більшість атак українських дронів відбулася на початку 2025 року, а потім поновилася в серпні. Дрони завдали ударів по щонайменше 17 великих нафтопереробних заводах, змусивши Росію, другого за величиною експортера нафти у світі, обмежити експорт палива та замовити додаткові засоби захисту від дронів.

На піку другої хвилі ударів між серпнем і жовтнем атаки та планове технічне обслуговування вивели з ладу 20% потужностей нафтопереробних заводів Росії, згідно з розрахунками Reuters.

Однак це призвело лише до 6% зниження загального обсягу переробки в Росії до приблизно 5,1 млн барелів на добу, що на 300 000 барелів на добу менше, ніж за аналогічний період минулого року, як свідчать дані джерел.

У більш широкому сенсі, з січня по жовтень переробка нафти впала до приблизно 220 млн метричних тонн (5,2 млн барелів на добу), що на 3% менше, ніж минулого року.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що російські нафтопереробні заводи працювали значно нижче повної потужності до атак і змогли пом'якшити їхній вплив, запустивши запасні установки як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах, а також повернули в експлуатацію атаковані установки після ремонту.

За даними джерел Reuters у галузі, завдяки ремонту дистиляційні установки в більшості випадків повертаються до роботи протягом декількох тижнів.

Однак ці роботи є дорогими і іноді вимагають більше часу, тому незрозуміло, як довго Росія зможе використовувати резервні потужності, якщо українські атаки дронів триватимуть.

Загальна потужність нафтопереробки Росії становить близько 6,6 млн барелів на добу, але, за даними джерел у галузі, вона рідко використовується на повну потужність.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що доходи Росії від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у серпні знизилися до одного з найнижчих рівнів з початку війни у 2022 році.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,13 0,30 42,0800  0,11 0,26
EUR 48,9100  0,14 0,30 48,9400  0,15 0,31

