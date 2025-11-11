В Ізраїлі закон про смертну кару для терористів пройшов перше читання

Ізраїльський парламент підтримав суперечливий законопроєкт, який передбачає обов'язкову смертну кару для палестинців, які вбивають євреїв-ізраїльтян з націоналістичних мотивів, але не впливатиме на євреїв-ізраїльтян, які вбивають палестинців.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Законопроєкт, який був поданий членом ультраправої партії «Єврейська сила» міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра і прийнятий 39 голосами проти 16, повинен пройти ще два голосування в парламенті, щоб стати законом.

Голосування відбулося в умовах бурхливих дебатів у Кнесеті, де члени коаліції прем'єра Біньяміна Нетаньягу та арабські законодавці обмінювалися гострими репліками, після чого троє арабських політиків були вигнані з дебатів.

Версія законопроєкту, прийнята в понеділок увечері, закликає ізраїльські суди застосовувати смертну кару до тих, хто спричинив смерть громадянина Ізраїлю з націоналістичних мотивів «з метою заподіяння шкоди державі Ізраїль та національному відродженню єврейського народу на його землі».

Це положення було широко розкритиковане, оскільки означає, що закон застосовуватиметься до палестинців, які вбивають єврейських ізраїльтян, але не до єврейських ізраїльтян, які вбивають палестинців.

Закон також дозволить ізраїльським військовим судам на Західному березі, який палестинці вважають територією майбутньої держави, але який Ізраїль окуповує вже понад півстоліття - призначати смертну кару більшістю голосів, а не одностайно, і скасує можливість заміни таких вироків.

Законопроєкт викликав жорстку критику з боку правозахисних груп та активістів, а група з дев'яти палестинських НУО, включаючи Addameer та Al-Haq, назвала його «серйозною ескалацією широкомасштабних порушень Ізраїлю проти палестинців, включаючи сотні позасудових страт».

Його також розкритикували ліберальні сили в Ізраїлі. У редакційній статті минулого тижня газета Haaretz попередила, що цей закон стане «незмивною моральною плямою і ще більше зашкодить іміджу Ізраїлю за кордоном».

Ізраїльське законодавство вже дозволяє застосовувати смертну кару за такі злочини як зрада, але на практиці це буває дуже рідко.