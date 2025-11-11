Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Ізраїлі закон про смертну кару для терористів пройшов перше читання

 

Ізраїльський парламент підтримав суперечливий законопроєкт, який передбачає обов'язкову смертну кару для палестинців, які вбивають євреїв-ізраїльтян з націоналістичних мотивів, але не впливатиме на євреїв-ізраїльтян, які вбивають палестинців.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Законопроєкт, який був поданий членом ультраправої партії «Єврейська сила» міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра і прийнятий 39 голосами проти 16, повинен пройти ще два голосування в парламенті, щоб стати законом.

Голосування відбулося в умовах бурхливих дебатів у Кнесеті, де члени коаліції прем'єра Біньяміна Нетаньягу та арабські законодавці обмінювалися гострими репліками, після чого троє арабських політиків були вигнані з дебатів.

Версія законопроєкту, прийнята в понеділок увечері, закликає ізраїльські суди застосовувати смертну кару до тих, хто спричинив смерть громадянина Ізраїлю з націоналістичних мотивів «з метою заподіяння шкоди державі Ізраїль та національному відродженню єврейського народу на його землі».

Це положення було широко розкритиковане, оскільки означає, що закон застосовуватиметься до палестинців, які вбивають єврейських ізраїльтян, але не до єврейських ізраїльтян, які вбивають палестинців.

Закон також дозволить ізраїльським військовим судам на Західному березі, який палестинці вважають територією майбутньої держави, але який Ізраїль окуповує вже понад півстоліття - призначати смертну кару більшістю голосів, а не одностайно, і скасує можливість заміни таких вироків.

Законопроєкт викликав жорстку критику з боку правозахисних груп та активістів, а група з дев'яти палестинських НУО, включаючи Addameer та Al-Haq, назвала його «серйозною ескалацією широкомасштабних порушень Ізраїлю проти палестинців, включаючи сотні позасудових страт».

Його також розкритикували ліберальні сили в Ізраїлі. У редакційній статті минулого тижня газета Haaretz попередила, що цей закон стане «незмивною моральною плямою і ще більше зашкодить іміджу Ізраїлю за кордоном».

Ізраїльське законодавство вже дозволяє застосовувати смертну кару за такі злочини як зрада, але на практиці це буває дуже рідко.
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес