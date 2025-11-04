Нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі - Коваленко

Нафтохімічний завод у російському місті Стерлітамак, що в Башкирії, та нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді зазнали атаки безпілотників у ніч проти вівторка та зупинили роботу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Одразу два підприємства - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі", - написав Коваленко у телеграм-каналі вранці того ж дня.

"Також росіяни повідомляють про перебої зі світлом в Курській області", - зазначив він.

За даними російського Telegram-каналу Astra і місцевої влади, вибух зафіксували в цеху водоочищення АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (АТ "СНХЗ"). Трохи раніше цього повідомлення у регіоні було оголошено загрозу атаки дронів. Канал Astra повідомляє, що на записах з камер спостереження зафіксовано два вибухи - о 6:22 і 7:09 ранку за місцевим часом. Повідомляється з посиланням на кадри очевидців про щонайменше три осередки задимлення.

Згодом глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив, що вибух на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі стався через атаку дронів. "Промисловий комплекс Стерлітамака зазнав терористичної атаки двома БПЛА.

АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (АТ "СНХЗ") - підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. На офіційному сайті зазначено, що підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхім".