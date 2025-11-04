Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі - Коваленко
11:15 04.11.2025 |
Нафтохімічний завод у російському місті Стерлітамак, що в Башкирії, та нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді зазнали атаки безпілотників у ніч проти вівторка та зупинили роботу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.
"Одразу два підприємства - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі", - написав Коваленко у телеграм-каналі вранці того ж дня.
"Також росіяни повідомляють про перебої зі світлом в Курській області", - зазначив він.
За даними російського Telegram-каналу Astra і місцевої влади, вибух зафіксували в цеху водоочищення АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (АТ "СНХЗ"). Трохи раніше цього повідомлення у регіоні було оголошено загрозу атаки дронів. Канал Astra повідомляє, що на записах з камер спостереження зафіксовано два вибухи - о 6:22 і 7:09 ранку за місцевим часом. Повідомляється з посиланням на кадри очевидців про щонайменше три осередки задимлення.
Згодом глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив, що вибух на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі стався через атаку дронів. "Промисловий комплекс Стерлітамака зазнав терористичної атаки двома БПЛА.
АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (АТ "СНХЗ") - підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. На офіційному сайті зазначено, що підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхім".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки
|Литва обговорює з Rheinmetall ще один інвестиційний проєкт
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Чеський холдинг CSG вийшов на ринок БпЛА: купив сербського виробника двигунів
|Ірландія скоротить термін проживання в державному житлі для новоприбулих біженців з України
|Україна та Світовий банк узгодили пріоритети реформ соціальної сфери
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ